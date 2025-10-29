Над военной базой в Бельгии дважды заметили неизвестные дроны: полиция начала расследование

Над одной из военных баз Бельгии дважды зафиксировали появление неизвестных беспилотников.

"Наш пост охраны в Марш-ан-Фамен заметил несколько дронов над важными частями штаба нашей армейской бригады в субботу вечером в течение длительного периода", - сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

По его словам, следующей ночью беспилотники снова были замечены над территорией военной базы.

Министр отметил, что были применены все необходимые процедуры, а полиция и служба разведки и безопасности проводят расследование.

Франкен охарактеризовал событие как "очевидно спланированную операцию против сердца нашей армии" и предположил, что дроны могли собирать информацию о критической инфраструктуре военного объекта.

Пока неизвестно, откуда появились эти устройства и кто стоит за операцией.

Глава Минобороны также пообещал инициировать на уровне правительства срочную закупку систем обнаружения и средств противодействия беспилотникам.

Дроны РФ над Европой

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что систематические нарушения воздушного пространства стран ЕС российскими дронами являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Европы.

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.

10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.

Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.

Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.

Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.

Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения больших дронов поблизости. Аэропорт также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании.

Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.

Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.

Также неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией неподалеку Рованиеми в Финляндии.

Днем субботы, 27 сентября, в "Схипхол" - главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.

