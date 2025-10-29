Две нефтебазы, две РЛС и "Панцирь-С2" поражены дронами СБУ в оккупированном Крыму, - источники. ВИДЕО

Беспилотники Службы безопасности Украины поразили систему ПВО рашистов, две нефтебазы и две РЛС во временно оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники в СБУ.

ПВО оккупантов

БпЛА поразили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2" стоимостью около $20 млн, который является одним из ключевых звеньев противовоздушной обороны РФ.

Читайте: Из-за дефицита топлива российские военные конфискуют бензин у гражданских в Крыму

РЛС врага

Также были атакованы две РЛС.

Уничтожение этих систем ослабляет противовоздушную оборону РФ на Крымском направлении.

Также читайте: В Севастополе перевернулся плавучий кран - двое погибших, около 20 раненых

Нефтебазы

Поражена также нефтебаза в поселке Гвардейское, где хранилось топливо.

На объекте возник масштабный пожар.

Зафиксирован прилет на нефтебазе "Комсомольская".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

В ночь на 29 октября в сети сообщали о взрывах во временно оккупированном Крыму.