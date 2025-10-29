1 761 0
Две нефтебазы, две РЛС и "Панцирь-С2" поражены дронами СБУ в оккупированном Крыму, - источники. ВИДЕО
Беспилотники Службы безопасности Украины поразили систему ПВО рашистов, две нефтебазы и две РЛС во временно оккупированном Крыму.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники в СБУ.
ПВО оккупантов
БпЛА поразили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2" стоимостью около $20 млн, который является одним из ключевых звеньев противовоздушной обороны РФ.
РЛС врага
Также были атакованы две РЛС.
Уничтожение этих систем ослабляет противовоздушную оборону РФ на Крымском направлении.
Нефтебазы
Поражена также нефтебаза в поселке Гвардейское, где хранилось топливо.
На объекте возник масштабный пожар.
Зафиксирован прилет на нефтебазе "Комсомольская".
Что предшествовало?
В ночь на 29 октября в сети сообщали о взрывах во временно оккупированном Крыму.
