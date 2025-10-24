РУС
Из-за дефицита топлива российские военные конфискуют бензин у гражданских в Крыму

Российские оккупанты на блокпостах в Крыму отбирают бензин

На блокпостах оккупированного Крыма российские военные конфискуют у людей бензин.

Об этом сообщает движение "Жовта стрічка", передает Цензор.НЕТ.

Активисты движения "Жовта стрічка" сообщили, что оккупанты на блокпостах отливают из машин местных жителей по несколько литров топлива - эта практика началась на этой неделе и набирает обороты ежедневно.

При этом людей с российской пропиской оккупанты не трогают (потому что "им домой ехать долго"), а вот у украинцев бензин сливают постоянно.

Топ комментарии
+2
Дебензинізація. СВО ідьот по плану...
показать весь комментарий
24.10.2025 13:34 Ответить
+1
А що в криму є українці?
показать весь комментарий
24.10.2025 13:33 Ответить
+1
Фсьовиврьотьтііі! Крисчянє самі дабравольно атдают лішній бєнзін на вайну с НАТОй!
показать весь комментарий
24.10.2025 13:48 Ответить
Сволочи!
показать весь комментарий
24.10.2025 13:37 Ответить
Ну а чого зрадників жаліти?
показать весь комментарий
24.10.2025 13:54 Ответить
там житло конфискують, а ви про якийсь бензин..
показать весь комментарий
24.10.2025 13:42 Ответить
Теперь хоть камни с неба хоть бензин из бака.
показать весь комментарий
24.10.2025 13:55 Ответить
Скоро будуть конфісковувати сухарі.
показать весь комментарий
24.10.2025 13:55 Ответить
А як саме зливають, роблять дірку в баці?
показать весь комментарий
24.10.2025 14:07 Ответить
Мабуть хуже, у голові власника авто.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:28 Ответить
Що кацапи, поки міст ще функціонує валіть у свої болота.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:27 Ответить
 
 