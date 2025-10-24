Из-за дефицита топлива российские военные конфискуют бензин у гражданских в Крыму

На блокпостах оккупированного Крыма российские военные конфискуют у людей бензин.

Об этом сообщает движение "Жовта стрічка", передает Цензор.НЕТ.

Активисты движения "Жовта стрічка" сообщили, что оккупанты на блокпостах отливают из машин местных жителей по несколько литров топлива - эта практика началась на этой неделе и набирает обороты ежедневно.

При этом людей с российской пропиской оккупанты не трогают (потому что "им домой ехать долго"), а вот у украинцев бензин сливают постоянно.

