Оккупированный Крым может столкнуться с новым масштабным водным кризисом - впервые с 2020 года, - ЦНС
Российские оккупационные чиновники из так называемого "госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма" признали серьезные проблемы с водоснабжением в восточной части полуострова.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как отмечается, самая сложная ситуация - в оккупированной Алуште, где запасов воды в водохранилищах осталось лишь на 85-90 суток.
Графики подачи воды в Крыму
С 1 октября в городе уже действуют почасовые графики подачи воды, а давление в сети снижено до минимума. По данным источников в Крыму, ситуация вызвала панику среди местных "чиновников". В Симферополе активно обсуждают, кого сделают "виновным" в возможном коллапсе - руководство "госкомитета" или "правительство" Аксенова.
Сам Аксенов, по данным источников, пытается переложить ответственность на Минобороны РФ, которое, по его словам, массово использует воду для военных объектов и полигонов.
В политических кругах оккупантов распространяются слухи, что Москва рассматривает возможность "ротации кадров" в крымской администрации, если проблему не решат до конца года. В то же время чиновники из Алушты признают, что реального плана действий нет - водоснабжение зависит только от осадков и "внутренних резервов", которых критически не хватает.
Местные жители уже готовятся к худшему: в некоторых районах воду набирают из технических источников, а коммунальщики развозят ее цистернами. Эта вода непригодна для питья, но другой альтернативы нет.
Если ситуация не улучшится до конца декабря, Крым может столкнуться с новым масштабным водным кризисом - впервые с 2020 года.
правда крисчани?
поливаемый солёной жёсткой водой в сухих крымских степях специальный сорт огурцов «Оккупантские -1». Урожаи в 2020году - просто рекордные. По 40 центнеров с га. Новая уникальная передовая технология обработки выращенной продукции пришла в республику Крым в 2014 году неожиданно из Москвы и оказалась на редкость эффективной.
Суть её такова : огурцы бережно собираются крымскими овощеводами и тут же, на полях, старательно укладываются в трёхлитровые баллоны (банки), затем огурцы доверху заливаются той же солёной водой и закручиваются плотной крышкой. В таком виде огурцы могут долго храниться, практически до
самой зимы. Огурцы готовы к употреблению сразу после вскрытия. Рекомендованы самим крымским правительством .
Каждому крымчанину под домашний самогон, особенно в разгар лютой крымской зимы приятно порадовать себя степным огурцом. Поутру
также очень хорош рассол, который, как правило остаётся крымчанину, чтобы он не забыл опохмелиться. Пустой баллон (банку) крымчанину рекомендовано правительством оставлять на следующий сезон, так как следует учитывать тот факт, что количество банок с каждым годом может и должно увеличиваться , потому что вода в степях будет становиться всё солоней и солоней и закатывать можно будет всё, что только сможет вырасти в сухой крымской степи на радость крымчан.
Лучше всего получится «закатывать губу»…