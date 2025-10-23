Оккупированный Крым может столкнуться с новым масштабным водным кризисом - впервые с 2020 года, - ЦНС

Российские оккупационные чиновники из так называемого "госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма" признали серьезные проблемы с водоснабжением в восточной части полуострова.

Как отмечается, самая сложная ситуация - в оккупированной Алуште, где запасов воды в водохранилищах осталось лишь на 85-90 суток.

Графики подачи воды в Крыму

С 1 октября в городе уже действуют почасовые графики подачи воды, а давление в сети снижено до минимума. По данным источников в Крыму, ситуация вызвала панику среди местных "чиновников". В Симферополе активно обсуждают, кого сделают "виновным" в возможном коллапсе - руководство "госкомитета" или "правительство" Аксенова.

Сам Аксенов, по данным источников, пытается переложить ответственность на Минобороны РФ, которое, по его словам, массово использует воду для военных объектов и полигонов.

В политических кругах оккупантов распространяются слухи, что Москва рассматривает возможность "ротации кадров" в крымской администрации, если проблему не решат до конца года. В то же время чиновники из Алушты признают, что реального плана действий нет - водоснабжение зависит только от осадков и "внутренних резервов", которых критически не хватает.

Местные жители уже готовятся к худшему: в некоторых районах воду набирают из технических источников, а коммунальщики развозят ее цистернами. Эта вода непригодна для питья, но другой альтернативы нет.

Если ситуация не улучшится до конца декабря, Крым может столкнуться с новым масштабным водным кризисом - впервые с 2020 года.

