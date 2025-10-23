Окупований Крим може зіткнутися з новою масштабною водною кризою - уперше з 2020 року, - ЦНС

Російські окупаційні чиновники з так званого "держкомітету з водного господарства та меліорації Криму" визнали серйозні проблеми з водопостачанням у східній частині півострова.

Як зазначається, найскладніша ситуація - в окупованій Алушті, де запасів води у водосховищах залишилося лише на 85-90 діб.

Графіки подачі води в Криму

З 1 жовтня у місті вже діють погодинні графіки подачі води, а тиск у мережі знижено до мінімуму. За даними джерел у Криму, ситуація викликала паніку серед місцевих "урядовців". У Сімферополі активно обговорюють, кого зроблять "винним" у можливому колапсі - керівництво "держкомітету" чи "уряд" Аксьонова.

Сам Аксьонов, за даними джерел, намагається перекласти відповідальність на Міноборони РФ, яке, за його словами, масово використовує воду для військових об’єктів і полігонів.

У політичних колах окупантів поширюються чутки, що Москва розглядає можливість "ротації кадрів" у кримській адміністрації, якщо проблему не вирішать до кінця року. Водночас чиновники з Алушти визнають, що реального плану дій немає - водопостачання залежить лише від опадів і "внутрішніх резервів", яких критично бракує.

Місцеві мешканці вже готуються до найгіршого: у деяких районах воду набирають із технічних джерел, а комунальники розвозять її цистернами. Ця вода непридатна для пиття, але іншої альтернативи немає.

Якщо ситуація не покращиться до кінця грудня, Крим може зіткнутися з новою масштабною водною кризою - уперше з 2020 року.

