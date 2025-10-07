Росіяни планують заборонити ріелторську діяльність на ТОТ, щоб контролювати мешканців, - ЦНС
Окупаційна влада готує заборону ріелторської діяльності на тимчасово окупованих територіях України.
Проце інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр нацспротиву.
Усі функції з обліку житла планують передати під контроль окупаційних адміністрацій.
Таким чином російські загарбники прагнуть контролювати використання квартир і будинків, а також відстежувати реальне місце проживання мешканців.
"Це черговий елемент у системі тотального контролю та репресій, яку окупанти вибудовують на захоплених землях", - зазначають в ЦНС.
