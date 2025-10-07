УКР
Росіяни планують заборонити ріелторську діяльність на ТОТ, щоб контролювати мешканців, - ЦНС

Окупаційна влада готує заборону ріелторської діяльності на тимчасово окупованих територіях України.

Усі функції з обліку житла планують передати під контроль окупаційних адміністрацій.

Таким чином російські загарбники прагнуть контролювати використання квартир і будинків, а також відстежувати реальне місце проживання мешканців.

"Це черговий елемент у системі тотального контролю та репресій, яку окупанти вибудовують на захоплених землях", - зазначають в ЦНС.

