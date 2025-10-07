РУС
Россияне планируют запретить риэлторскую деятельность на ВОТ, чтобы контролировать жителей, - ЦНС

Оккупационные власти готовят запрет риэлторской деятельности на временно оккупированных территориях Украины.

Проце информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр нацсопротивления.

Все функции по учету жилья планируют передать под контроль оккупационных администраций.

Таким образом российские захватчики стремятся контролировать использование квартир и домов, а также отслеживать реальное место жительства жителей.

"Это очередной элемент в системе тотального контроля и репрессий, которую оккупанты выстраивают на захваченных землях", - отмечают в ЦНС.

Ждуни замість Європи опинились у Північний Корєї.
