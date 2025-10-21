Росія створює прикордонний пост у захопленому порту Бердянська для вивезення українських ресурсів, - ЦНС

Російський уряд планує активно використовувати захоплений порт у тимчасово окупованому Бердянську.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Прем’єр Михайло Мішустін підписав постанову про створення в порту постійного прикордонного поста для пропуску вантажів. Це свідчить про наміри окупантів залучити українську інфраструктуру до фінансування власної економіки та військової системи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може стати членом ЄС навіть із частково окупованими територіями, - Європарламент

Як зазначається, процес курує директор підприємства Володимир Стельмаченко, який після окупації міста погодився співпрацювати з росіянами. Він передав майно українського порту окупаційній адміністрації та організував схему вивезення зерна до РФ із використанням суден "Сормовський-48" і ZHIBEK ZHOLY, що супроводжували бойові кораблі Чорноморського флоту.

У порту діє система примусу: частину працівників змушують виходити на роботу під тиском або загрозами з боку ФСБ. Водночас більшість спеціалістів замінено на завезених із Росії робітників без належного досвіду, що призводить до частих технічних збоїв.

У ЦНС повідомляють, що Стельмаченко використовує "відновлення порту" для особистого збагачення, освоюючи кошти окупаційної адміністрації через фіктивні підряди та підконтрольні фірми у Криму. Таким чином, Бердянський порт перетворено на схему розкрадання українських ресурсів під виглядом "розвитку регіону".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ