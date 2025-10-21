УКР
Росія створює прикордонний пост у захопленому порту Бердянська для вивезення українських ресурсів, - ЦНС

бердянськ

Російський уряд планує активно використовувати захоплений порт у тимчасово окупованому Бердянську.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Прем’єр Михайло Мішустін підписав постанову про створення в порту постійного прикордонного поста для пропуску вантажів. Це свідчить про наміри окупантів залучити українську інфраструктуру до фінансування власної економіки та військової системи.

Як зазначається, процес курує директор підприємства Володимир Стельмаченко, який після окупації міста погодився співпрацювати з росіянами. Він передав майно українського порту окупаційній адміністрації та організував схему вивезення зерна до РФ із використанням суден "Сормовський-48" і ZHIBEK ZHOLY, що супроводжували бойові кораблі Чорноморського флоту.

У порту діє система примусу: частину працівників змушують виходити на роботу під тиском або загрозами з боку ФСБ. Водночас більшість спеціалістів замінено на завезених із Росії робітників без належного досвіду, що призводить до частих технічних збоїв.

У ЦНС повідомляють, що Стельмаченко використовує "відновлення порту" для особистого збагачення, освоюючи кошти окупаційної адміністрації через фіктивні підряди та підконтрольні фірми у Криму. Таким чином, Бердянський порт перетворено на схему розкрадання українських ресурсів під виглядом "розвитку регіону".

Вони ще не все вивезли?
21.10.2025 13:09 Відповісти
Ще залишився Український чорнозем вивезти вагонами, як адольф фашиствующий...
... саму Україну вивезти не вдасться - неможливо вирізати частину суші і кудись перемістити
21.10.2025 14:07 Відповісти
ТАК **@НИТЕ ЕГО ДРОНОМ !!!
21.10.2025 13:22 Відповісти
Не пройшло і п'яти років як нам ЦНС вирішили вивалити таку новину. Ну шо за ху#ня? Знущаєтеся чи що?
21.10.2025 13:22 Відповісти
Судячи з того що ми не топимо рашистські кораблі які заходять в порт Бердянська, то хтось при нашій владі отримує відкати з пограбування України на окупованих територіях
21.10.2025 13:33 Відповісти
Хоч одну з трьох тисяч ракет, які наобіцяв створити Зеленскій, можна туди виділити?
21.10.2025 13:39 Відповісти
Так вже ресурси Українські, а до війни вони були Ахметова та інших бідових олігархів.
21.10.2025 13:45 Відповісти
Де наші ракети?
21.10.2025 13:50 Відповісти
Там где шашлыки.
21.10.2025 16:15 Відповісти
 
 