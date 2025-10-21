Росія створює прикордонний пост у захопленому порту Бердянська для вивезення українських ресурсів, - ЦНС
Російський уряд планує активно використовувати захоплений порт у тимчасово окупованому Бердянську.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Прем’єр Михайло Мішустін підписав постанову про створення в порту постійного прикордонного поста для пропуску вантажів. Це свідчить про наміри окупантів залучити українську інфраструктуру до фінансування власної економіки та військової системи.
Як зазначається, процес курує директор підприємства Володимир Стельмаченко, який після окупації міста погодився співпрацювати з росіянами. Він передав майно українського порту окупаційній адміністрації та організував схему вивезення зерна до РФ із використанням суден "Сормовський-48" і ZHIBEK ZHOLY, що супроводжували бойові кораблі Чорноморського флоту.
У порту діє система примусу: частину працівників змушують виходити на роботу під тиском або загрозами з боку ФСБ. Водночас більшість спеціалістів замінено на завезених із Росії робітників без належного досвіду, що призводить до частих технічних збоїв.
У ЦНС повідомляють, що Стельмаченко використовує "відновлення порту" для особистого збагачення, освоюючи кошти окупаційної адміністрації через фіктивні підряди та підконтрольні фірми у Криму. Таким чином, Бердянський порт перетворено на схему розкрадання українських ресурсів під виглядом "розвитку регіону".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
... саму Україну вивезти не вдасться - неможливо вирізати частину суші і кудись перемістити