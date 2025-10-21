РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9024 посетителя онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
322 7

Россия создает пограничный пост в захваченном порту Бердянска для вывоза украинских ресурсов, - ЦНС

бердянськ

Российское правительство планирует активно использовать захваченный порт во временно оккупированном Бердянске.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о создании в порту постоянного пограничного поста для пропуска грузов. Это свидетельствует о намерениях оккупантов привлечь украинскую инфраструктуру к финансированию собственной экономики и военной системы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина может стать членом ЕС даже с частично оккупированными территориями, - Европарламент

Как отмечается, процесс курирует директор предприятия Владимир Стельмаченко, который после оккупации города согласился сотрудничать с россиянами. Он передал имущество украинского порта оккупационной администрации и организовал схему вывоза зерна в РФ с использованием судов "Сормовский-48" и ZHIBEK ZHOLY, которые сопровождали боевые корабли Черноморского флота.

В порту действует система принуждения: часть работников заставляют выходить на работу под давлением или угрозами со стороны ФСБ. В то же время большинство специалистов заменено на завезенных из России рабочих без должного опыта, что приводит к частым техническим сбоям.

В ЦНС сообщают, что Стельмаченко использует "восстановление порта" для личного обогащения, осваивая средства оккупационной администрации через фиктивные подряды и подконтрольные фирмы в Крыму. Таким образом, Бердянский порт превращен в схему хищения украинских ресурсов под видом "развития региона".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Бердянск (450) Запорожская область (3673) Центр национального сопротивления (610) Бердянский район (17)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони ще не все вивезли?
показать весь комментарий
21.10.2025 13:09 Ответить
ТАК **@НИТЕ ЕГО ДРОНОМ !!!
показать весь комментарий
21.10.2025 13:22 Ответить
Не пройшло і п'яти років як нам ЦНС вирішили вивалити таку новину. Ну шо за ху#ня? Знущаєтеся чи що?
показать весь комментарий
21.10.2025 13:22 Ответить
Судячи з того що ми не топимо рашистські кораблі які заходять в порт Бердянська, то хтось при нашій владі отримує відкати з пограбування України на окупованих територіях
показать весь комментарий
21.10.2025 13:33 Ответить
Хоч одну з трьох тисяч ракет, які наобіцяв створити Зеленскій, можна туди виділити?
показать весь комментарий
21.10.2025 13:39 Ответить
Так вже ресурси Українські, а до війни вони були Ахметова та інших бідових олігархів.
показать весь комментарий
21.10.2025 13:45 Ответить
Де наші ракети?
показать весь комментарий
21.10.2025 13:50 Ответить
 
 