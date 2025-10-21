Россия создает пограничный пост в захваченном порту Бердянска для вывоза украинских ресурсов, - ЦНС
Российское правительство планирует активно использовать захваченный порт во временно оккупированном Бердянске.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о создании в порту постоянного пограничного поста для пропуска грузов. Это свидетельствует о намерениях оккупантов привлечь украинскую инфраструктуру к финансированию собственной экономики и военной системы.
Как отмечается, процесс курирует директор предприятия Владимир Стельмаченко, который после оккупации города согласился сотрудничать с россиянами. Он передал имущество украинского порта оккупационной администрации и организовал схему вывоза зерна в РФ с использованием судов "Сормовский-48" и ZHIBEK ZHOLY, которые сопровождали боевые корабли Черноморского флота.
В порту действует система принуждения: часть работников заставляют выходить на работу под давлением или угрозами со стороны ФСБ. В то же время большинство специалистов заменено на завезенных из России рабочих без должного опыта, что приводит к частым техническим сбоям.
В ЦНС сообщают, что Стельмаченко использует "восстановление порта" для личного обогащения, осваивая средства оккупационной администрации через фиктивные подряды и подконтрольные фирмы в Крыму. Таким образом, Бердянский порт превращен в схему хищения украинских ресурсов под видом "развития региона".
