УКР
Новини
1 690 14

Через дефіцит пального російські військові конфісковують бензин у цивільних у Криму

Російські окупанти на блокпостах у Криму відбирають бензин

На блокпостах окупованого Криму російські військові конфіскують у людей бензин.

Про це повідомляє рух "Жовта Стрічка", передає Цензор.НЕТ.

Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомили, що окупанти на блокпостах відливають з машин місцевих жителів по декілька літрів топлива – ця практика почалася на цьому тижні і набирає обертів щодня.

При цьому людей з російською пропискою окупанти не чіпають (бо "їм додому їхати довго"), а от в українців бензин зливають постійно.

Автор: 

+4
Дебензинізація. СВО ідьот по плану...
24.10.2025 13:34 Відповісти
+2
Теперь хоть камни с неба хоть бензин из бака.
24.10.2025 13:55 Відповісти
+1
Фсьовиврьотьтііі! Крисчянє самі дабравольно атдают лішній бєнзін на вайну с НАТОй!
24.10.2025 13:48 Відповісти
Тебе б іще спитати "чей Крим", придурок.
24.10.2025 14:54 Відповісти
Сволочи!
24.10.2025 13:37 Відповісти
Ну а чого зрадників жаліти?
24.10.2025 13:54 Відповісти
Ти погодь, зараз підгорати почне й вони заголосять що їх насильно до підєрації приєднали а в душі вони залишалися патріотами, й кожного дня очікували на звільнення щоб отримувати ще й в Україні гроші.
24.10.2025 14:32 Відповісти
Ти знаєш, а воно так і буде, зрадники вони такі, без совісті і принципів.
24.10.2025 14:41 Відповісти
там житло конфискують, а ви про якийсь бензин..
24.10.2025 13:42 Відповісти
Скоро будуть конфісковувати сухарі.
24.10.2025 13:55 Відповісти
А як саме зливають, роблять дірку в баці?
24.10.2025 14:07 Відповісти
Мабуть хуже, у голові власника авто.
24.10.2025 14:28 Відповісти
Що кацапи, поки міст ще функціонує валіть у свої болота.
24.10.2025 14:27 Відповісти
 
 