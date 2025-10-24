Через дефіцит пального російські військові конфісковують бензин у цивільних у Криму

На блокпостах окупованого Криму російські військові конфіскують у людей бензин.

Про це повідомляє рух "Жовта Стрічка", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомили, що окупанти на блокпостах відливають з машин місцевих жителів по декілька літрів топлива – ця практика почалася на цьому тижні і набирає обертів щодня.

При цьому людей з російською пропискою окупанти не чіпають (бо "їм додому їхати довго"), а от в українців бензин зливають постійно.

Також читайте: Окупований Крим може зіткнутися з новою масштабною водною кризою - уперше з 2020 року, - ЦНС