Через дефіцит пального російські військові конфісковують бензин у цивільних у Криму
На блокпостах окупованого Криму російські військові конфіскують у людей бензин.
Про це повідомляє рух "Жовта Стрічка", передає Цензор.НЕТ.
Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомили, що окупанти на блокпостах відливають з машин місцевих жителів по декілька літрів топлива – ця практика почалася на цьому тижні і набирає обертів щодня.
При цьому людей з російською пропискою окупанти не чіпають (бо "їм додому їхати довго"), а от в українців бензин зливають постійно.
Топ коментарі
+4 Сергей Сергей #530107
показати весь коментар24.10.2025 13:34 Відповісти Посилання
+2 ivan nepupik
показати весь коментар24.10.2025 13:55 Відповісти Посилання
+1 Pan Kotskyi
показати весь коментар24.10.2025 13:48 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хоть камни с небахоть бензин из бака.