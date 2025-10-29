РУС
Нефтебаза горит в оккупированном Симферополе после атаки украинских БПЛА

В ночь на среду, 29 октября, украинские дроны атаковали временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымский ветер".

Издание сначала утверждало, что атакована ТЭЦ в Симферополе, но впоследствии сообщило, что есть попадание не в ТЭЦ, а в нефтебазу, расположенную рядом. На объекте бушует пожар.

Кадры пожара публикует также ASTRA

горит нефтебаза в Симферополе

Что говорит Аксенов?

Глава оккупационной администрации предатель Сергей Аксенов факт атаки и пожара подтвердил и уверяет, что в результате атаки БпЛА на территории Симферополя зафиксировано попадание в емкость с горюче-смазочными материалами. В результате возник пожар. Пострадавших по его данным нет. Экстренные службы работают на месте пожара.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, поражены три РЛС и вражеский десантный катер в оккупированном Крыму.
  • Также отмечалось, что ГУР сожгло российскую ПВО - минус три комплекса за два дня.
  • Кроме того, что бойцы ГУР сожгли новейшую российскую РЛС "Валдай" в оккупированном Крыму.

буває і в зрадинків горить..
29.10.2025 08:07 Ответить
горить па дамашнєму,
29.10.2025 08:25 Ответить
Знищення ППО в Криму наближає атаку на Кримській міст - улюблену цяцьку *****. А по мосту прокладені комунікації - звязок, газ, електрика. А ще в Криму досі є три електростанції Сіменс... З Новим роком, придурки!
29.10.2025 08:40 Ответить
опять пустые бочки ...опять эти"слабые хахлы" обосрались
29.10.2025 08:43 Ответить
 
 