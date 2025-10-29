Нефтебаза горит в оккупированном Симферополе после атаки украинских БПЛА

В ночь на среду, 29 октября, украинские дроны атаковали временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымский ветер".

Издание сначала утверждало, что атакована ТЭЦ в Симферополе, но впоследствии сообщило, что есть попадание не в ТЭЦ, а в нефтебазу, расположенную рядом. На объекте бушует пожар.

Также читайте: Удары по Феодосии: уничтожено 11 нефтяных резервуаров. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Кадры пожара публикует также ASTRA

Что говорит Аксенов?

Глава оккупационной администрации предатель Сергей Аксенов факт атаки и пожара подтвердил и уверяет, что в результате атаки БпЛА на территории Симферополя зафиксировано попадание в емкость с горюче-смазочными материалами. В результате возник пожар. Пострадавших по его данным нет. Экстренные службы работают на месте пожара.

Также читайте: Бойцы ГУР сожгли новейшую российскую РЛС "Валдай" в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Что предшествовало?

Как сообщалось, поражены три РЛС и вражеский десантный катер в оккупированном Крыму.

Также отмечалось, что ГУР сожгло российскую ПВО - минус три комплекса за два дня.

Кроме того, что бойцы ГУР сожгли новейшую российскую РЛС "Валдай" в оккупированном Крыму.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ