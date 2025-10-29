3 532 4
Нефтебаза горит в оккупированном Симферополе после атаки украинских БПЛА
В ночь на среду, 29 октября, украинские дроны атаковали временно оккупированный Крым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымский ветер".
Издание сначала утверждало, что атакована ТЭЦ в Симферополе, но впоследствии сообщило, что есть попадание не в ТЭЦ, а в нефтебазу, расположенную рядом. На объекте бушует пожар.
Кадры пожара публикует также ASTRA
Что говорит Аксенов?
Глава оккупационной администрации предатель Сергей Аксенов факт атаки и пожара подтвердил и уверяет, что в результате атаки БпЛА на территории Симферополя зафиксировано попадание в емкость с горюче-смазочными материалами. В результате возник пожар. Пострадавших по его данным нет. Экстренные службы работают на месте пожара.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, поражены три РЛС и вражеский десантный катер в оккупированном Крыму.
- Также отмечалось, что ГУР сожгло российскую ПВО - минус три комплекса за два дня.
- Кроме того, что бойцы ГУР сожгли новейшую российскую РЛС "Валдай" в оккупированном Крыму.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
три - пятнадцать
показать весь комментарий29.10.2025 08:07 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Bob Fayn
показать весь комментарий29.10.2025 08:25 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
НБ
показать весь комментарий29.10.2025 08:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
vasko moses
показать весь комментарий29.10.2025 08:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль