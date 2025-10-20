РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8743 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российской техники Удары по Крыму Уничтожение вражеской техники
1 575 11

Бойцы ГУР сожгли новейшую российскую РЛС "Валдай" в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Беспилотники Главного управления разведки обнаружили и поразили замаскированную новейшую радиолокационную систему "Валдай" россиян на территории аэродрома "Джанкой" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщило ГУР МОУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что бойцы Управления беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины прицельно поразили замаскированную россиянами дорогостоящую радиолокационную систему на аэродроме "Джанкой" в Крыму.

РЛС "Валдай" - новейший российский комплекс, предназначенный для обнаружения и борьбы с малоразмерными БПЛА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уникальная спецоперация: морские дроны Lasar's Group вывели из строя три российские РЛС в Крыму. ВИДЕО

Справочно

РЛС "Валдай" впервые была представлена на российском форуме в 2018 году как один из основных элементов ПВО, способный выводить из строя дроны еще до приближения к объекту.

Поражение РЛС "Валдай" существенно снижает эффективность противовоздушной обороны противника в регионе и делает аэродром менее защищенным от атак беспилотных систем.

Аэродром "Джанкой" используется оккупантами как важная военная база. Здесь базируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии, а также три эскадрильи с вертолетами Ми-8, Ми-35М, Ми-23, Ка-28, Ка-5. На территории аэродрома также находятся вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.

Также читайте: Удары по Феодосии: уничтожено 11 нефтяных резервуаров. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Автор: 

Крым (26508) РЛС (90) ГУР (622)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Кацапи , ніколи ви не матимете спокою на українській
землі !!
Цілодобово будете здихати , допоки не повернетесь до
свого мухосранська !!
показать весь комментарий
20.10.2025 17:16 Ответить
+1
А що таке "Мі-23" і "Ка-5"?
показать весь комментарий
20.10.2025 17:17 Ответить
+1
Це гелікрптери !!
показать весь комментарий
20.10.2025 17:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи , ніколи ви не матимете спокою на українській
землі !!
Цілодобово будете здихати , допоки не повернетесь до
свого мухосранська !!
показать весь комментарий
20.10.2025 17:16 Ответить
А що таке "Мі-23" і "Ка-5"?
показать весь комментарий
20.10.2025 17:17 Ответить
Це гелікрптери !!
показать весь комментарий
20.10.2025 17:19 Ответить
Гелікоптер ,, Ка-5" конструктор - ОАО,, Камов"!
показать весь комментарий
20.10.2025 17:23 Ответить
Є Ка-50, і Ка-52... Ка-5 - НЕМАЄ..
показать весь комментарий
20.10.2025 18:25 Ответить
Сожгли бы другой "Валдай", резиденцию ху.йла, вместе с ним - было бы другое дело..
показать весь комментарий
20.10.2025 17:41 Ответить
А ***** там не было ,на Валдае???
показать весь комментарий
20.10.2025 17:43 Ответить
кацапи їх клепають як гарячі пиріжки зараз, мабуть китайоза допомага, але факт є факт.
показать весь комментарий
20.10.2025 17:55 Ответить
До ***** прийшов Бабай
Прямо рухом на "валдай" !
показать весь комментарий
20.10.2025 18:28 Ответить
 
 