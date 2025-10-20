Бойцы ГУР сожгли новейшую российскую РЛС "Валдай" в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Беспилотники Главного управления разведки обнаружили и поразили замаскированную новейшую радиолокационную систему "Валдай" россиян на территории аэродрома "Джанкой" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщило ГУР МОУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что бойцы Управления беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины прицельно поразили замаскированную россиянами дорогостоящую радиолокационную систему на аэродроме "Джанкой" в Крыму.

РЛС "Валдай" - новейший российский комплекс, предназначенный для обнаружения и борьбы с малоразмерными БПЛА.

Справочно

РЛС "Валдай" впервые была представлена на российском форуме в 2018 году как один из основных элементов ПВО, способный выводить из строя дроны еще до приближения к объекту.

Поражение РЛС "Валдай" существенно снижает эффективность противовоздушной обороны противника в регионе и делает аэродром менее защищенным от атак беспилотных систем.

Аэродром "Джанкой" используется оккупантами как важная военная база. Здесь базируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии, а также три эскадрильи с вертолетами Ми-8, Ми-35М, Ми-23, Ка-28, Ка-5. На территории аэродрома также находятся вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.

