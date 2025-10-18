Удары по Феодосии: уничтожено 11 нефтяных резервуаров. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Во временно оккупированной Феодосии в результате ударов 6 и 13 октября полностью уничтожено 11 резервуаров с топливом, несколько - повреждены и вряд ли подлежат восстановлению.

об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые опубликовало "Радио Свобода".

Сообщается, что ранее в октябре 2024 года первым украинским ударом по нефтетопливному терминалу, который служил хабом для снабжения российской армии в оккупированном Крыму горюче-смазочными материалами, было уничтожено или фатально повреждено 14 резервуаров.

Также указано о том, что система ПВО "Панцирь", установленная на территории НПЗ в 2022 году, оказалась неспособной предотвратить ни одну из трех украинских атак.

Удары по Феодосии

В ночь на 6 октября оккупированный Крым массированно атаковали беспилотники, взрывы прогремели в Саках, Феодосии, Евпатории и возле аэродрома "Кача". Работала ПВО оккупантов. Уже 7 октября телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил, что в Феодосии продолжил гореть нефтеналивной терминал. Наибольший очаг пожара наблюдался в северо-восточной части нефтебазы.

Впоследствии стало известно, что пожар продолжался четыре дня.

А уже в ночь на 13 октября в Феодосии снова прогремели взрывы - беспилотники атаковали местную нефтебазу. Впоследствии стало известно, что беспилотники ЦСО "А" СБУ и ССО ВСУ поразили по меньшей мере пять резервуаров Феодосийского морского нефтяного терминала, на территории нефтебазы фиксируется масштабный пожар.

Что известно о нефтеналивном терминале в Феодосии

Этот нефтеналивной терминал ранее уже подвергался украинским атакам - в частности, ВСУ атаковали нефтебазу ночью 7 октября 2024 года. Пожар на нефтебазе в Феодосии тогда длился более недели.

Терминал является крупнейшим в Крыму, с пропускной способностью 12 миллионов тонн нефтепродуктов в год и емкостями для одновременного хранения 250 тысяч тонн продукции.

Объект играет важную логистическую роль: хранение и перевалка горюче-смазочных материалов, которые имеют значение для оккупационной администрации России.

