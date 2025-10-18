УКР
Удари по Феодосії: знищено 11 нафтових резервуарів. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

У тимчасово окупованій Феодосії внаслідок ударів 6 та 13 жовтня повністю знищено 11 резервуарів з паливом, кілька пошкоджених і навряд чи підлягають відновленню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать супутникові знімки, які опублікувало "Радіо Свобода".

Повідомляється, що раніше в жовтні 2024 року першим українським ударом по нафтопаливному терміналу, який служив хабом для постачання російської армії в окупованому Криму паливно-мастильними матеріалами, було знищено або фатально пошкоджено 14 резервуарів.

Також зазначено про те, що система ППО "Панцир", встановлена ​​на території НПЗ у 2022 році, виявилася нездатною запобігти жодній з трьох українських атак.

Удари по Феодосії

У ніч на 6 жовтня окупований Крим масовано атакували безпілотники, вибухи пролунали у Саках, Феодосії, Євпаторії та біля аеродрому "Кача". Працювала ППО окупантів. Вже 7 жовтня телеграм-канал "Крымский ветер"  повідомив, що у Феодосії продовжив горіти нафтоналивний термінал. Найбільше осереддя пожежі спостерігалося у північно-східній частині нафтобази.

Згодом стало відомо, що пожежа тривала чотири дні. 

А вже у ніч на 13 жовтня у Феодосії знову пролунали вибухи - безпілотники атакували місцеву нафтобазу. Згодом стало відомо,  що  безпілотники ЦСО "А" СБУ та ССО ЗСУ уразили щонайменше п’ять резервуарів Феодосійського морського нафтового терміналу, на території нафтобази фіксується масштабна пожежа.

Що відомо про нафтоналивний термінал у Феодосії 

Цей нафтоналивний термінал раніше вже зазнавав українських атак – зокрема, ЗСУ атакували нафтобазу вночі 7 жовтня 2024 року. Пожежа на нафтобазі у Феодосії тоді тривала понад тиждень.

Термінал є найбільшим у Криму, з пропускною здатністю 12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік і ємностями для одночасного зберігання 250 тисяч тонн продукції.

Об’єкт відіграє важливу логістичну роль: зберігання та перевалка паливно-мастильних матеріалів, які мають значення для окупаційної адміністрації Росії.

Феодосія (65) Феодосійський район (10)
