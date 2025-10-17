Сили оборони уразили нафтобазу та ФДКУ комбінат "Гвардійський" в окупованому Криму. ВIДЕО
У ніч на 17 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій ударними дронами уразили низку об’єктів паливно-енергетичної інфраструктури ворога на території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомили в ССО та підтвердив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.
Так, результатом успішних дій ССО України є ураження нафтобази у Гвардійському та ФДКУ комбінату "Гвардійський", що в селі Кар’єрне Сакського району.
На нафтобазі спалахнула пожежа. Зафіксовано влучання в резервуар РВС-2000.
Серед іншого, уражено склад пально-мастильних матеріалів російських військ у Джанкої, а також радіолокаційну станцію "Небо-У" в Євпаторії.
"Результати місій уточнюються. Реалізація асиметричних заходів для послаблення наступального і воєнно-економічного потенціалу країни-агресора триватиме, доки кремль не припинить збройну агресію проти України", - додав Генштаб.
