УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8874 відвідувача онлайн
Новини Відео Удари по Криму
1 788 5

Сили оборони уразили нафтобазу та ФДКУ комбінат "Гвардійський" в окупованому Криму. ВIДЕО

У ніч на 17 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій ударними дронами уразили низку об’єктів паливно-енергетичної інфраструктури ворога на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили в ССО та підтвердив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

Так, результатом успішних дій ССО України є ураження нафтобази у Гвардійському та ФДКУ комбінату "Гвардійський", що в селі Кар’єрне Сакського району.

На нафтобазі спалахнула пожежа. Зафіксовано влучання в резервуар РВС-2000.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вночі Крим атакували безпілотники: масштабна пожежа на нафтобазі в Гвардійському. ВIДЕО

Серед іншого, уражено склад пально-мастильних матеріалів російських військ у Джанкої, а також радіолокаційну станцію "Небо-У" в Євпаторії.

"Результати місій уточнюються. Реалізація асиметричних заходів для послаблення наступального і воєнно-економічного потенціалу країни-агресора триватиме, доки кремль не припинить збройну агресію проти України", - додав Генштаб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Феодосії вже півтори доби горить нафтобаза: над містом - густий токсичний дим. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (7409) Крим (14281) НПЗ (757) нафтопродукти (656) Сили спеціальних операцій (3) Сімферопольський район (2) Гвардійське (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це комарині укуси. Потрібно виносити енергетику Сосії і НПЗ ракетами а не вдарили по бочці дроном і радієте
показати весь коментар
17.10.2025 18:09 Відповісти
В України є два, максимум три тижні щоб винести всю енергетику, заводи і НПЗ рашистів. Бо після так званих перемовин в Будапешті Тампон і ***** обов'язково заборонять Україні бити по території Сосії оголосивши якесь повітряне перемир'я на період зими
показати весь коментар
17.10.2025 18:12 Відповісти
Це тобі хто сказав? Заборонити бити українською зброю він не може....
показати весь коментар
17.10.2025 18:14 Відповісти
Якщо спалити резервуари із паливом на "непотопляємому авіаносці" то авіаносець зупиниться ... Далі просто робота дронів!
показати весь коментар
17.10.2025 18:11 Відповісти
ССО України-черговий респект...
показати весь коментар
17.10.2025 18:15 Відповісти
 
 