Силы обороны поразили нефтебазу и ФДКУ комбинат "Гвардейский" в оккупированном Крыму. ВИДЕО

В ночь на 17 октября подразделения Сил специальных операций ударными дронами поразили ряд объектов топливно-энергетической инфраструктуры врага на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в ССО и подтвердил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, результатом успешных действий ССО Украины является поражение нефтебазы в Гвардейском и ФГКУ комбината "Гвардейский", что в селе Карьерное Сакского района.

На нефтебазе вспыхнул пожар. Зафиксировано попадание в резервуар РВС-2000.

Среди прочего, поражен склад горюче-смазочных материалов российских войск в Джанкое, а также радиолокационная станция "Небо-У" в Евпатории.

"Результаты миссий уточняются. Реализация асимметричных мер для ослабления наступательного и военно-экономического потенциала страны-агрессора будет продолжаться, пока кремль не прекратит вооруженную агрессию против Украины", - добавил Генштаб.

