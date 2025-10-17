РУС
Силы обороны поразили нефтебазу и ФДКУ комбинат "Гвардейский" в оккупированном Крыму. ВИДЕО

В ночь на 17 октября подразделения Сил специальных операций ударными дронами поразили ряд объектов топливно-энергетической инфраструктуры врага на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в ССО и подтвердил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, результатом успешных действий ССО Украины является поражение нефтебазы в Гвардейском и ФГКУ комбината "Гвардейский", что в селе Карьерное Сакского района.

На нефтебазе вспыхнул пожар. Зафиксировано попадание в резервуар РВС-2000.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночью Крым атаковали беспилотники: масштабный пожар на нефтебазе в Гвардейском. ВИДЕО

Среди прочего, поражен склад горюче-смазочных материалов российских войск в Джанкое, а также радиолокационная станция "Небо-У" в Евпатории.

"Результаты миссий уточняются. Реализация асимметричных мер для ослабления наступательного и военно-экономического потенциала страны-агрессора будет продолжаться, пока кремль не прекратит вооруженную агрессию против Украины", - добавил Генштаб.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Феодосии уже полтора суток горит нефтебаза: над городом - густой токсичный дым. ВИДЕО

Генштаб ВС (7100) Крым (26505) НПЗ (332) нефтепродукты (161) Силы специальных операций (55) Симферопольский район (2) Гвардейское (1)
Це комарині укуси. Потрібно виносити енергетику Сосії і НПЗ ракетами а не вдарили по бочці дроном і радієте
17.10.2025 18:09 Ответить
В України є два, максимум три тижні щоб винести всю енергетику, заводи і НПЗ рашистів. Бо після так званих перемовин в Будапешті Тампон і ***** обов'язково заборонять Україні бити по території Сосії оголосивши якесь повітряне перемир'я на період зими
17.10.2025 18:12 Ответить
Це тобі хто сказав? Заборонити бити українською зброю він не може....
17.10.2025 18:14 Ответить
Якщо спалити резервуари із паливом на "непотопляємому авіаносці" то авіаносець зупиниться ... Далі просто робота дронів!
17.10.2025 18:11 Ответить
ССО України-черговий респект...
17.10.2025 18:15 Ответить
 
 