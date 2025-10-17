Ночью Крым атаковали беспилотники: масштабный пожар на нефтебазе в Гвардейском. ВИДЕО

В ночь на 17 октября временно оккупированный Крым атаковали беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Крымский ветер".

В результате атаки в поселке Гвардейское Симферопольского района вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе, принадлежащей ООО "Кедр" - владельцу крупнейшей сети АЗС на полуострове ATAN.

Первые сообщения об инциденте поступили около 02:40 ночи. Очевидцы слышали взрывы, после которых в районе нефтебазы начался крупный пожар.

По предварительным данным, успешная атака на этот объект может привести к серьезным проблемам с поставками топлива в Крым. Кроме того, есть неподтвержденная информация о возможном попадании по расположенному неподалеку складу боеприпасов.

Около 06:20 утра серия мощных взрывов прогремела непосредственно в Симферополе и Симферопольском районе. Оккупационные власти пока не комментировали события.

