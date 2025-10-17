РУС
Ночью Крым атаковали беспилотники: масштабный пожар на нефтебазе в Гвардейском. ВИДЕО

В ночь на 17 октября временно оккупированный Крым атаковали беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Крымский ветер".

В результате атаки в поселке Гвардейское Симферопольского района вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе, принадлежащей ООО "Кедр" - владельцу крупнейшей сети АЗС на полуострове ATAN.

Первые сообщения об инциденте поступили около 02:40 ночи. Очевидцы слышали взрывы, после которых в районе нефтебазы начался крупный пожар.

По предварительным данным, успешная атака на этот объект может привести к серьезным проблемам с поставками топлива в Крым. Кроме того, есть неподтвержденная информация о возможном попадании по расположенному неподалеку складу боеприпасов.

Около 06:20 утра серия мощных взрывов прогремела непосредственно в Симферополе и Симферопольском районе. Оккупационные власти пока не комментировали события.

бач скільки "панцирів" навезли...
17.10.2025 07:30 Ответить
Де ти "Панцирі" бачиш? Там, максимум, ЗУ-23-2, з "Шилками" і "Тунгусками"... А, в основному, "стрілкотня"... І б"ють без "підсвітки" прожекторами - куди попало...
17.10.2025 07:42 Ответить
мене тут декілька днів не було, і ти вже відвик...
17.10.2025 07:43 Ответить
Мене - теж не було... І "шантрапа", і "зелена", і "кацапська", "розпоясалася... Бо їх, останнім часом, навіть "банить" перестали... Тільки "видаляють"...
17.10.2025 07:48 Ответить
для деяких поняття сарказму невідомо...
17.10.2025 08:31 Ответить
Та нафтобаза працює в основному на військовий аеродром.
17.10.2025 07:35 Ответить
НБ може приймати різні види палива.
17.10.2025 07:48 Ответить
не зрозуміло чого та база з півтора десятками РВСів на двох гектарах взагалі функціонує сьогодня.
17.10.2025 07:53 Ответить
 
 