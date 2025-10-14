После удара по нефтебазе в Феодосии Россия ищет пути поставки топлива в Крым, - ВМС

После уничтожения Силами обороны нефтебазы в Феодосии враг попытается поставлять топливо в Крым тремя путями: через Крымский мост, по железной дороге между Ростовом и Джанкоем, а также паромными переправами. При этом объемы поставок будут существенно ниже и не смогут полностью компенсировать потери.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Украины Дмитрий Плетенчук.

"О состоянии дел, наблюдаем у гражданских потребителей дефицит топлива, возможно, это как-то коснется и военных потребителей, но да, они имеют несколько альтернатив, как теоретически можно пополнять запасы на территории временно оккупированного полуострова Крым. Это, конечно, и так называемый Крымский мост, но там возможность в больших объемах, то есть перевозить по железной дороге, пока не используется", - сообщил Плетенчук.

По словам спикера ВМС, существует возможность снабжения по суше через железнодорожное сообщение между Ростовом и Джанкоем, однако там также есть проблемы из-за поражения инфраструктуры. Кроме того, частично могут использовать паромные переправы, которые сейчас применяются для перевозки гражданских.

"Воздушный маршрут, конечно, не рассматривается для этого. Но в любом случае, это точно не те объемы, которые могут в полной мере компенсировать потери, которые враг понес в Крыму", - подытожил Плетенчук.

Нефтебаза в Феодосии считается крупнейшей в оккупированном Крыму, на ней может храниться до 250 000 тонн горючего, которое поставляется российскому флоту и сухопутным войскам. Объект уже атаковали в октябре 2024 года, после чего оккупационные власти вводили режим техногенной чрезвычайной ситуации.