Після удару по нафтобазі у Феодосії Росія шукає шляхи постачання пального в Крим, - ВМС

Після знищення Силами оборони нафтобази в Феодосії ворог спробує постачати пальне до Криму трьома шляхами: через Кримський міст, залізницею між Ростовом і Джанкоєм, а також поромними переправами. Водночас обсяги постачання будуть суттєво нижчими і не зможуть повністю компенсувати втрати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі повідомив речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу України Дмитро Плетенчук.

"Щодо стану справ, спостерігаємо у цивільних споживачів дефіцит палива, можливо, це якось торкнеться і військових споживачів, але так, вони мають кілька альтернатив, як теоретично можна поповнювати запаси на території тимчасово окупованого півострова Крим. Це, звісно, і так званий Кримський міст, але там можливість у великих об'ємах, тобто перевозити залізницею, наразі не використовується", - повідомив Плетенчук.

За словами речника ВМС, існує можливість постачання суходолом через залізничне сполучення між Ростовом і Джанкоєм, проте там також є проблеми через ураження інфраструктури. Крім того, частково можуть використовувати поромні переправи, які наразі застосовують для перевезення цивільних.

"Повітряний маршрут, звісно, не розглядається для цього. Але в будь-якому разі, це точно не ті обсяги, які можуть повною мірою компенсувати втрати, яких ворог зазнав у Криму", - підсумував Плетенчук.

Нафтобаза у Феодосії вважається найбільшою в окупованому Криму, на ній може зберігатися до 250 000 тонн пального, яке постачається російському флоту і сухопутним військам. Об'єкт уже атакували в жовтні 2024 року, після чого окупаційна влада вводила режим техногенної надзвичайної ситуації.