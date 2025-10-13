"Полум’я видно на кілометри": В СБУ підтвердили повторний удар по нафтобазі в окупованій Феодосії. ВIДЕО

У ніч на 13 жовтня в тимчасово окупованій Феодосії пролунали вибухи – безпілотники атакували місцеву нафтобазу.

На об'єкті спалахнула масштабна пожежа, заграву від неї було видно за кілька кілометрів, повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер".

За даними призначеного Росією "окупаційного гауляйтера" Криму Сергія Аксьонова, внаслідок атаки викникло загоряння на нафтобазі. Він також заявив, що російська ППО нібито збила понад 20 безпілотників.

Місцеві Telegram-канали і соцмережі опублікували відео з великим стовпом полум'я та густим чорним димом. Очевидці повідомляли, що пожежу було видно з різних районів міста та околиць.

Згодом у СБУ підтвердили удари по низці об’єктів в окупованому Криму, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерело у спецслужбі.

Зокрема, в ніч на понеділок безпілотники ЦСО "А" СБУ та ССО ЗСУ уразили щонайменше п’ять резервуарів Феодосійського морського нафтового терміналу, на території нафтобази фіксується масштабна пожежа.

Крім того, українські дрони атакували підстанцію 220 кВ "Кафа" (м. Феодосія), яка є частиною енергомосту РФ-Крим. Пошкоджено силові трансформатори, закриту розподільну установку, диспетчерську, а також приміщення із захисною автоматикою, розповіло джерело.

Також, за його словами, на підстанції 330 кВ "Сімферополь" пролунала серія вибухів.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше повідомлялось, що найбільша нафтобаза в окупованому Криму вже п’яту добу горить після удару українських дронів.

Ноафтобаза у Феодосії вважається найбільшою в окупованому Криму, на ній може зберігатися до 250 000 тонн пального, яке постачається російському флоту і сухопутним військам. Об'єкт уже атакували в жовтні 2024 року, після чого окупаційна влада вводила режим техногенної надзвичайної ситуації.