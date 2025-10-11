Найбільша нафтобаза в окупованому Криму вже п’яту добу горить після удару українських дронів, – росЗМІ

У тимчасово окупованій Феодосії продовжується пожежа на Морському нафтотерміналі, який ЗСУ атакували безпілотниками в ніч на 6 жовтня.

Вогонь п'яту добу не можуть загасити – про активні осередки повідомляють очевидці, це також фіксує супутниковий сервіс NASA FIRMS, повідомляє російське видання The Moscow Times.

Раніше надходила інформація, що загорілися щонайменше два резервуари з паливом, чорний дим розтягнувся на понад 25 кілометрів. Із прилеглих районів евакуювали близько 250 людей.

Ноафтобаза у Феодосії вважається найбільшою в окупованому Криму, на ній може зберігатися до 250 000 тонн пального, яке постачається російському флоту і сухопутним військам. Об'єкт уже атакували в жовтні 2024 року, після чого окупаційна влада вводила режим техногенної надзвичайної ситуації.

За повідомленнями російських ЗМІ, з осені 2022 року поруч із базою розміщували комплекси ППО "Панцир-С1". Супутникові знімки після попередніх ударів свідчили, що з 34 резервуарів цілими лишалися 22, а джерела видання "Крим.Реалії" (Радіо Свобода) описували багаторівневий захист від БПЛА: сторожові вежі, світломаскування і металеві сітки.

29 вересня 2025 року на терміналі також ставався окремий пожежний інцидент – загорівся резервуар з залишками дизельного пального на площі 638 кв. м. Окупаційна влада Криму називала причиною порушення технології зварювальних робіт, тоді займання ліквідували 30 вересня за участі близько 150 рятувальників і 56 одиниць техніки.

Ситуація розгортається на тлі дефіциту пального в окупованому Криму – близько двох тижнів на АЗС відпускають не більш як 20 літрів бензину в одні руки. За даними "ОМТ-Консалтинг", наприкінці вересня приблизно 50% станцій тимчасово припиняли продаж пального через перебої з постачанням, водночас окупаційна влада продовжує стверджувати, що феодосійська нафтобаза не задіяна у забезпеченні місцевих АЗС.

Раніше повідомлялось, що експорт бензину з Білорусі в Росію залізницею у вересні зріс у чотири рази порівняно з попереднім місяцем.

Це стало результатом старань РФ щодо вирішення проблеми дефіциту палива, спричиненого українськими атаками на її нафтопереробні заводи.