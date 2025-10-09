Українські дрони завдали удару по найбільшому ГПЗ на півдні Росії

Сили оборони України уразили Коробковський ГПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка" у Волгоградській області Росії.

Атака відбулася у ніч на 9 жовтня, повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Коробковський газопереробний завод (Котово, Волгоградська обл., РФ) – один з найбільших заводів з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні Росії з проєктною потужністю 450 млн м³ природного і попутного газу на рік та 186 тис. тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік.



ЛВДС "Єфімовка" (Єфімовка, Волгоградська обл., РФ) –станція, яка обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти і нафтопродуктів регіону з пропускною потужністю 50 млн тонн на рік", – йдеться у повідомленні.

На території підприємств фіксували вибухи, виникла пожежа. Наразі інформацію про наслідки ураження уточнюють, додали у Генштабі.

Місцева влада у Волгоградській області РФ також повідомила про пожежі на об’єктах паливно-енергетичного комплексу, повідомляє The Moscow Times.

За даними російських ЗМІ, загоряння зафіксовано на Коробковському газопереробному заводі компанії "ЛукОйл" – найбільшому переробнику природного газу в Південному федеральному окрузі РФ. Також зафіксовано займання на нафтоперекачувальній станції "Єфімовка", що належить до інфраструктури АТ "Транснєфть-Приволга". Дані супутникового моніторингу підтверджують вогнища пожеж.

\Читайте також: Наслідки ударів українських дронів: Росія за місяць у 4 рази збільшила імпорт бензину з Білорусі

На тлі інцидентів переробка нафти в РФ у жовтні опускалась до 4,86 млн б/д – на 484 тис. б/д, або майже 10% менше, ніж у липні, що спричинило дефіцит пального в понад 20 регіонах та тимчасові обмеження продажів у низці областей. Уряд РФ відповів забороною експорту бензину і дизпального та нарощуванням імпорту.

Раніше повідомлялось, що один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії – "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області (ТОВ "Кинеф") – зупинив свою найбілшу установку перегонки сирої нафти ЕЛОУ-6 після атаки дрона та подальшої пожежі 4 жовтня.

Очікується, що для відновлення її роботи знадобиться близько місяця.