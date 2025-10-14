2 717 13
У Феодосії вже півтори доби горить нафтобаза: над містом - густий токсичний дим. ВIДЕО
У тимчасово окупованій Феодосії понад півтори доби не вщухає пожежа на нафтобазі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, над містом стоїть густий дим, який видно навіть зі Старого Криму, а запах гару відчувається за десятки кілометрів. Окупаційна влада повідомляє про евакуацію понад 800 людей із прилеглих районів.
расєя матушка прішла.
ні води, ні повітря!
Пляшет пьяный куплетист
Пылает время, а за ним
Дым тяжелый, черный дым
ДДТ
*****еко-активіст за весь час війни ні слова не сказала про шалену шкоду, яку рашка наносить екології планети!
Отакі ці еко-активісти!
"Мені помста належить, Я відплачу́, говорить Господь" Рим. 12:19-21