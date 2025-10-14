УКР
У Феодосії вже півтори доби горить нафтобаза: над містом - густий токсичний дим. ВIДЕО

У тимчасово окупованій Феодосії понад півтори доби не вщухає пожежа на нафтобазі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, над містом стоїть густий дим, який видно навіть зі Старого Криму, а запах гару відчувається за десятки кілометрів. Окупаційна влада повідомляє про евакуацію понад 800 людей із прилеглих районів.

+8
двіжуха, гріються, не змерзнуть швидко, зато без "бандєр"
14.10.2025 10:46 Відповісти
+3
море Чорне, небо чорне, земля чорна - усе за феншуєм
14.10.2025 10:47 Відповісти
+2
Обирають Папу.
14.10.2025 10:51 Відповісти
двіжуха, гріються, не змерзнуть швидко, зато без "бандєр"
14.10.2025 10:46 Відповісти
море Чорне, небо чорне, земля чорна - усе за феншуєм
14.10.2025 10:47 Відповісти
так курорт же, а ****.....
расєя матушка прішла.
ні води, ні повітря!
14.10.2025 10:47 Відповісти
Обирають Папу.
14.10.2025 10:51 Відповісти
Няхай горит.
14.10.2025 10:54 Відповісти
Що згорить - то не згниє....
14.10.2025 10:56 Відповісти
Але горить добре, токсично...
14.10.2025 11:02 Відповісти
Мистецтво приймає різні форми... 😈
14.10.2025 11:06 Відповісти
Жизнь - художественный свист
Пляшет пьяный куплетист
Пылает время, а за ним
Дым тяжелый, черный дым

ДДТ
14.10.2025 11:03 Відповісти
І жодна ***** еко-активіст за весь час війни ні слова не сказала про шалену шкоду, яку рашка наносить екології планети!
Отакі ці еко-активісти!
14.10.2025 11:21 Відповісти
Эко-активисты это воины ЗСУ!!! Они стирают очень токсичную и чрезмерно ядовитую плесень с поверхности нашей планеты.
14.10.2025 11:32 Відповісти
Точно. І Грета щось мовчить...
14.10.2025 11:43 Відповісти
Коли 26 березня 2022 р. у Львові кацапи попали по нафтобазі, також горіло довго і шлейф диму протягнувся на кілька кілометрів. Але не так сильно горіло і диміло, як зараз у Феодосії.

"Мені помста належить, Я відплачу́, говорить Господь" Рим. 12:19-21
14.10.2025 11:39 Відповісти
 
 