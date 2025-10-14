У Феодосії вже півтори доби горить нафтобаза: над містом - густий токсичний дим. ВIДЕО

У тимчасово окупованій Феодосії понад півтори доби не вщухає пожежа на нафтобазі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, над містом стоїть густий дим, який видно навіть зі Старого Криму, а запах гару відчувається за десятки кілометрів. Окупаційна влада повідомляє про евакуацію понад 800 людей із прилеглих районів.

