Четверту добу триває пожежа на нафтобазі у Феодосії після української атаки

Нафтоналивний термінал у тимчасово окупованій Феодосії горить уже четвертий день після атаки Сил оборони України я в ніч з 5 на 6 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода

Нове відео пожежі, зроблене з автомобіля, що проїжджає по дорозі, розмістив телеграм-канал "Кримський вітер". На ньому видно полум’я і клуби диму над однією з великих ємностей термінала.

Після вибухів на об’єкті виникла пожежа, полум’я поступово охопило нові резервуари термінала, а хмара чорного диму і гару огорнула місто. За повідомленням місцевого активіста, Феодосію почали залишати туристи і городяни.

"Ситуація дуже серйозна, але місцева влада її замовчує і не вживає заходів для роботи з населенням із цієї проблеми", – розповів активіст проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії на умовах анонімності.

Зазначається, що нафтоналивний термінал у Феодосії раніше вже зазнавав українських атак – зокрема, ЗСУ атакували нафтобазу вночі 7 жовтня 2024 року. Пожежа на нафтобазі у Феодосії тоді тривала понад тиждень.

Термінал є найбільшим у Криму, з пропускною здатністю 12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік і ємностями для одночасного зберігання 250 тисяч тонн продукції.

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня окупований Крим масовано атакували безпілотники, вибухи пролунали у Саках, Феодосії, Євпаторії та біля аеродрому "Кача". Працювала ППО окупантів.