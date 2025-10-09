УКР
Четверту добу триває пожежа на нафтобазі у Феодосії після української атаки

На анексованому півострові у Феодосії продовжує палати резервуар на "АТ Морський нафтовий термінал" після атаки 6 жовтня. За даними NASA FIRMS, 9 жовтня в районі об’єкта зафіксовано кілька теплових вогнищ. Дим від пожежі простягнувся більш ніж на 25 км.

Нафтоналивний термінал у тимчасово окупованій Феодосії горить уже четвертий день після атаки Сил оборони України я в ніч з 5 на 6 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода

Нове відео пожежі, зроблене з автомобіля, що проїжджає по дорозі, розмістив телеграм-канал "Кримський вітер". На ньому видно полум’я і клуби диму над однією з великих ємностей термінала.

Також читайте: ВМС про пожежу на нафтобазі у Криму: У РФ дефіцит пального серед цивільних

Після вибухів на об’єкті виникла пожежа, полум’я поступово охопило нові резервуари термінала, а хмара чорного диму і гару огорнула місто. За повідомленням місцевого активіста, Феодосію почали залишати туристи і городяни.

"Ситуація дуже серйозна, але місцева влада її замовчує і не вживає заходів для роботи з населенням із цієї проблеми", – розповів активіст проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії на умовах анонімності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три ракети "Фламінго" використали для атаки на базу ФСБ в окупованому Криму, - Welt

Зазначається, що нафтоналивний термінал у Феодосії раніше вже зазнавав українських атак – зокрема, ЗСУ атакували нафтобазу вночі 7 жовтня 2024 року. Пожежа на нафтобазі у Феодосії тоді тривала понад тиждень.

Термінал є найбільшим у Криму, з пропускною здатністю 12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік і ємностями для одночасного зберігання 250 тисяч тонн продукції.

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня окупований Крим масовано атакували безпілотники, вибухи пролунали у Саках, Феодосії, Євпаторії та біля аеродрому "Кача". Працювала ППО окупантів.

пожежа (4437) Феодосія (60) Феодосійський район (4)
Айвазовский. "Пожар на нефтебазе в Феодосии" холст масло.
показати весь коментар
09.10.2025 21:54 Відповісти
от і добре i нехай собі горить....
показати весь коментар
09.10.2025 21:57 Відповісти
Виття понаєха в Коктебель такого собі "Горного" на цьому тижні стало набагато протяжним
Чудо, смог залить 20л в Старом Крыму, цена уже не имеет значения. Был в Феодосии, бензина нет, когда уезжал, увидел на ТЭСе очередь из сотни машин, видимо подвезли. Ситуация за эти дни только ухудшилась, перспективы непонятны от слова совсем, за мостом ситуация стабильная и топливо дешевле на 12-15₽ за литр.
Что нам ещё Сергей Аксенов пообещает? А нужно ли обещать?
показати весь коментар
09.10.2025 21:59 Відповісти
Гарно горить - естетично
показати весь коментар
09.10.2025 22:11 Відповісти
Це кадр з відео, яке зняла погань, називаючи українців "хохломраз...ми". Від душі бажаю цим покидькам до того, як вони будуть тікати через обломки кримського мосту, вдосталь спіймати якомога більше каменюк з неба. Яка ж мерзота тупа
показати весь коментар
09.10.2025 22:12 Відповісти
 
 