Четвертые сутки продолжается пожар на нефтебазе в Феодосии после украинской атаки

На аннексированном полуострове в Феодосии продолжает гореть резервуар на "АО Морской нефтяной терминал" после атаки 6 октября. По данным NASA FIRMS, 9 октября в районе объекта зафиксировано несколько тепловых очагов. Дым от пожара протянулся более чем на 25 км.

Нефтеналивной терминал во временно оккупированной Феодосии горит уже четвертый день после атаки Сил обороны Украины в ночь с 5 на 6 октября.

Новое видео пожара, сделанное из автомобиля, проезжающего по дороге, разместил телеграм-канал "Крымский ветер". На нем видно пламя и клубы дыма над одной из больших емкостей терминала.

После взрывов на объекте возник пожар, пламя постепенно охватило новые резервуары терминала, а облако черного дыма и гари окутало город. По сообщению местного активиста, Феодосию начали покидать туристы и горожане.

"Ситуация очень серьезная, но местные власти ее замалчивают и не принимают меры для работы с населением по этой проблеме", - рассказал активист проекта Радио Свобода Крым.Реалии на условиях анонимности.

Отмечается, что нефтеналивной терминал в Феодосии ранее уже подвергался украинским атакам. В частности, ВСУ атаковали нефтебазу ночью 7 октября 2024 года. Пожар на нефтебазе в Феодосии тогда длился более недели.

Терминал является крупнейшим в Крыму, с пропускной способностью 12 миллионов тонн нефтепродуктов в год и емкостями для одновременного хранения 250 тысяч тонн продукции.

Напомним, в ночь на 6 октября оккупированный Крым массированно атаковали беспилотники, взрывы прогремели в Саках, Феодосии, Евпатории и возле аэродрома "Кача". Работала ПВО оккупантов.

