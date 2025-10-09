Четвертые сутки продолжается пожар на нефтебазе в Феодосии после украинской атаки
Нефтеналивной терминал во временно оккупированной Феодосии горит уже четвертый день после атаки Сил обороны Украины в ночь с 5 на 6 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода
Новое видео пожара, сделанное из автомобиля, проезжающего по дороге, разместил телеграм-канал "Крымский ветер". На нем видно пламя и клубы дыма над одной из больших емкостей терминала.
После взрывов на объекте возник пожар, пламя постепенно охватило новые резервуары терминала, а облако черного дыма и гари окутало город. По сообщению местного активиста, Феодосию начали покидать туристы и горожане.
"Ситуация очень серьезная, но местные власти ее замалчивают и не принимают меры для работы с населением по этой проблеме", - рассказал активист проекта Радио Свобода Крым.Реалии на условиях анонимности.
Отмечается, что нефтеналивной терминал в Феодосии ранее уже подвергался украинским атакам. В частности, ВСУ атаковали нефтебазу ночью 7 октября 2024 года. Пожар на нефтебазе в Феодосии тогда длился более недели.
Терминал является крупнейшим в Крыму, с пропускной способностью 12 миллионов тонн нефтепродуктов в год и емкостями для одновременного хранения 250 тысяч тонн продукции.
Напомним, в ночь на 6 октября оккупированный Крым массированно атаковали беспилотники, взрывы прогремели в Саках, Феодосии, Евпатории и возле аэродрома "Кача". Работала ПВО оккупантов.
Чудо, смог залить 20л в Старом Крыму, цена уже не имеет значения. Был в Феодосии, бензина нет, когда уезжал, увидел на ТЭСе очередь из сотни машин, видимо подвезли. Ситуация за эти дни только ухудшилась, перспективы непонятны от слова совсем, за мостом ситуация стабильная и топливо дешевле на 12-15₽ за литр.
Что нам ещё Сергей Аксенов пообещает? А нужно ли обещать?
Шо за бред, минимальная цена бензина в кацапии - 65 фуфлей
================
Це ж зрозуміло-ще не вся суха трава вигоріла.Йде кантраліруємоє вигараніє.