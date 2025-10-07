РУС
ВМС о пожаре на нефтебазе в Крыму: В РФ дефицит топлива среди гражданских

Взрывы в Феодосии

Дроны поразили нефтебазу во временно оккупированной Феодосии, что уже влияет на поставки топлива российским оккупантам и создает проблемы для гражданских.

Об этом сообщил представитель ВМС ВСУ, капитан 2 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Плетенчук отметил, что результаты атак на такие объекты оцениваются не только по последствиям на месте, но и по тому, насколько объекты в дальнейшем можно использовать. В случае Феодосии повреждение терминала должно снизить возможность обеспечения российских войск горючим на одном из направлений фронта.

Представитель добавил, что кризис с топливом серьезно ударил именно по гражданским: часть заправок работает по талонам и обслуживает только субъектов, связанных с администрацией, тогда как военные получают приоритетное снабжение.

Что касается Крымского моста, Плетенчук заявил, что украинские военные стремятся сократить время, в течение которого природные катаклизмы могут его повредить. Защита моста пока на высоком уровне, однако работа Сил обороны над стратегическими целями в Крыму продолжается.

Цивільним куди пертися? - нехай сидят дома
07.10.2025 11:34 Ответить
Цивiльни переб'ються, а військові мабуть дефіцiта не відчувають - наступ йде по наростаючій.
07.10.2025 11:35 Ответить
відчувають ...- на коней уже пересідають!!!
07.10.2025 12:14 Ответить
сво за планом: на ********** через кризу у надцять разів збільшено імпорт пального з китаю, сінгапуру та південної кореї та вирішують зняти усі мита на імпорт
07.10.2025 11:49 Ответить
 
 