ВМС о пожаре на нефтебазе в Крыму: В РФ дефицит топлива среди гражданских

Дроны поразили нефтебазу во временно оккупированной Феодосии, что уже влияет на поставки топлива российским оккупантам и создает проблемы для гражданских.

Об этом сообщил представитель ВМС ВСУ, капитан 2 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Плетенчук отметил, что результаты атак на такие объекты оцениваются не только по последствиям на месте, но и по тому, насколько объекты в дальнейшем можно использовать. В случае Феодосии повреждение терминала должно снизить возможность обеспечения российских войск горючим на одном из направлений фронта.

Представитель добавил, что кризис с топливом серьезно ударил именно по гражданским: часть заправок работает по талонам и обслуживает только субъектов, связанных с администрацией, тогда как военные получают приоритетное снабжение.

Что касается Крымского моста, Плетенчук заявил, что украинские военные стремятся сократить время, в течение которого природные катаклизмы могут его повредить. Защита моста пока на высоком уровне, однако работа Сил обороны над стратегическими целями в Крыму продолжается.

