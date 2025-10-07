УКР
1 295 4

ВМС про пожежу на нафтобазі у Криму: У РФ дефіцит пального серед цивільних

Вибухи у Феодосії

Дрони уразили нафтобазу у тимчасово окупованій Феодосії, що вже впливає на постачання пального російським окупантам і створює проблеми для цивільних.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ, капітан 2 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Плетенчук зазначив, що результати атак на такі об’єкти оцінюються не лише за наслідками на місці, а й за тим, наскільки об’єкти надалі можна використовувати. У випадку Феодосії пошкодження терміналу має знизити можливість забезпечення російських військ пальним на одному з напрямків фронту.

Речник додав, що криза з пальним серйозно вдарила саме по цивільних: частина заправок працює по талонах і обслуговує лише суб’єктів, пов’язаних з адміністрацією, тоді як військові отримують пріоритетне постачання.

Щодо Кримського мосту, Плетенчук заявив, що українські військові прагнуть скоротити час, упродовж якого природні катаклізми можуть його пошкодити. Захист мосту наразі на високому рівні, проте робота Сил оборони над стратегічними цілями в Криму триває.

Цивільним куди пертися? - нехай сидят дома
07.10.2025 11:34 Відповісти
Цивiльни переб'ються, а військові мабуть дефіцiта не відчувають - наступ йде по наростаючій.
07.10.2025 11:35 Відповісти
відчувають ...- на коней уже пересідають!!!
07.10.2025 12:14 Відповісти
сво за планом: на ********** через кризу у надцять разів збільшено імпорт пального з китаю, сінгапуру та південної кореї та вирішують зняти усі мита на імпорт
07.10.2025 11:49 Відповісти
 
 