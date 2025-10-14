1 590 9
В Феодосии уже полтора суток горит нефтебаза: над городом - густой токсичный дым. ВИДЕО
Во временно оккупированной Феодосии более полутора суток не утихает пожар на нефтебазе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, над городом стоит густой дым, который видно даже из Старого Крыма, а запах гари ощущается за десятки километров. Оккупационные власти сообщают об эвакуации более 800 человек из близлежащих районов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
расєя матушка прішла.
ні води, ні повітря!
Пляшет пьяный куплетист
Пылает время, а за ним
Дым тяжелый, черный дым
ДДТ