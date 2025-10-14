РУС
В Феодосии уже полтора суток горит нефтебаза: над городом - густой токсичный дым. ВИДЕО

Во временно оккупированной Феодосии более полутора суток не утихает пожар на нефтебазе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, над городом стоит густой дым, который видно даже из Старого Крыма, а запах гари ощущается за десятки километров. Оккупационные власти сообщают об эвакуации более 800 человек из близлежащих районов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четвертые сутки продолжается пожар на нефтебазе в Феодосии после украинской атаки

двіжуха, гріються, не змерзнуть швидко, зато без "бандєр"
показать весь комментарий
14.10.2025 10:46 Ответить
море Чорне, небо чорне, земля чорна - усе за феншуєм
показать весь комментарий
14.10.2025 10:47 Ответить
так курорт же, а ****.....
расєя матушка прішла.
ні води, ні повітря!
показать весь комментарий
14.10.2025 10:47 Ответить
Обирають Папу.
показать весь комментарий
14.10.2025 10:51 Ответить
Няхай горит.
показать весь комментарий
14.10.2025 10:54 Ответить
Що згорить - то не згниє....
показать весь комментарий
14.10.2025 10:56 Ответить
Але горить добре, токсично...
показать весь комментарий
14.10.2025 11:02 Ответить
Мистецтво приймає різні форми... 😈
показать весь комментарий
14.10.2025 11:06 Ответить
Жизнь - художественный свист
Пляшет пьяный куплетист
Пылает время, а за ним
Дым тяжелый, черный дым

ДДТ
показать весь комментарий
14.10.2025 11:03 Ответить
 
 