В Феодосии уже полтора суток горит нефтебаза: над городом - густой токсичный дым. ВИДЕО

Во временно оккупированной Феодосии более полутора суток не утихает пожар на нефтебазе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, над городом стоит густой дым, который видно даже из Старого Крыма, а запах гари ощущается за десятки километров. Оккупационные власти сообщают об эвакуации более 800 человек из близлежащих районов.

