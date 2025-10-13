Наслідки ударів українських дронів: Експорт російського пального морем впав на 17%

Експорт російських нафтопродуктів морем у вересні цього року впав на 17,1% порівняно з серпнем – до 7,58 млн тонн, через зменшення виробництва палива на НПЗ, які постраждали від атак українських безпілотників.

Про це свідчать дані галузевих джерел та розрахунки Reuters.

Як повідомили джерела на ринку, незаплановані перебої в роботі низки ключових нафтопереробних заводів Росії спричинили зменшення експорту продуктів нафтопереробки та збільшення експорту сирої нафти.

У вересні загальний експорт нафтопродуктів через балтійські порти "Приморськ", "Висоцьк", "Санкт-Петербург" та "Усть-Луга" скоротився на 15,4% порівняно з попереднім місяцем, до 4,36 млн тонн.

Експорт палива через російські порти Чорного та Азовського морів минулого місяця зменшився на 23,2% порівняно з серпнем, до 2,52 млн тонн.

Експорт нафтопродуктів із російських арктичних портів "Мурманськ" та "Архангельськ" дещо зріс у вересні – на 1,8% у місячному обчисленні – до 30,2 тис. тонн.

Завантаження експорту палива в портах Далекого Сходу Росії минулого місяця скоротилося на 1,5% у порівнянні з попереднім місяцем, до 661,3 тис. тонн.

Раніше повідомлялося, що в Росії за вересень цього року середні роздрібні ціни на бензин зросли на 2,58% (максимально з 2018 року), а в річному вираженні зростання цінників на АЗС досягло 12,73% і стало рекордним за останні 14 років.

У жовтні обсяги переробки нафти на російських НПЗ впали до 4,86 ​​млн барелів на добу – майже на 10% порівняно з липнем, і стали найнижчими за останні п'ять років.

До того повідомлялося, що другий за потужністю НПЗ у Росії втратив 40% потужностей після ударів українських дронів.

За підрахунками російського аналітичного агентства "Сиала", станом на 28 вересня на НПЗ по всій країні простоювали 38% потужностей первинної переробки нафти, які могли б переробляти 338 тис. тонн сировини на добу.

Приблизно 70% простоїв стали результатом атак українських безпілотників: станом на кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки, або близько 236 тис. тонн на добу, випливає з оцінок агентства.

На початку жовтня міністр енергетики РФ Сергєй Цивільов заявив, що проблему з перебоями поставок палива в Росії планують усунути не раніше кінця жовтня 2025 року.

Нагадаємо, удари українських безпілотників протягом останніх місяців вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей російських НПЗ, які переробляли близько 1,1 млн барелів нафти на добу, свідчать підрахунки Reuters.