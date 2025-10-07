Наслідки ударів українських дронів: Виробництво нафтопродуктів у Росії обвалилося майже на 10%

Нальоти українських дронів, яким від початку серпня вдалося вразити 28 нафтозаводів у Росії, обвалили виробництво палива та інших нафтопродуктів до багаторічних мінімумів. Так, у жовтні обсяги переробки нафти на російських НПЗ впали до 4,86 ​​млн барелів на добу – на 484 тис. барелів, або майже 10% порівняно з липнем.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані аналітиків OilX.

Відносно жовтня минулого року російські нафтовики скоротили переробку на 5%, а якщо порівнювати з жовтнем 2021 року – на 14%, або 794 тис. барелів на день. Зрештою обсяги на НПЗ стали найнижчими принаймні за останні 5 років.

Низка українських атак торкнулася кожного третього російського НПЗ, пише Bloomberg. У жовтні під удар потрапили Антипінський НПЗ у Тюменській області, "Славнефть-ЯНОС" в Ярославлі, Туапсинський НПЗ "Роснєфті", "Орскнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області, а також "Кінеф" у Ленінградській області. Останній через пожежу змушений був зупинити роботу головної установки первинної переробки нафти, яка забезпечувала йому 40% потужності.

У вересні через БПЛА повністю або частково зупиняли роботу щонайменше чотири російські нафтозаводи. Серед них Новокуйбишевський НПЗ, Астраханський ГПЗ "Газпрому", а також Рязанський НПЗ "Роснєфті", що входить до топ-5 у РФ.

Підсумком став дефіцит бензину, який охопив регіони від Камчатки до Центральної Росії, через який у деяких із них російська влада була змушена запровадити ліміти на продаж палива "в одні руки". Щоб згладити кризу, уряд РФ заборонив вивіз за кордон бензину і дизпалива і готується розпочати імпорт бензину з Китаю, Сінгапуру та Південної Кореї.

Раніше повідомлялося, що другий за потужністю НПЗ у Росії втратив 40% потужностей після ударів українських дронів.

До того в Генштабі Збройних Сил України підтвердили, що у ніч на 4 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по підприємству "Киришинефтеоргсинтез" (місто Кіриші, Ленінградська область, РФ). На об'єкті було зафіксовано вибухи та пожежу.

Це вже другий удар по цьому НПЗ за останній місяць. У ніч на 14 вересня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу у Ленінградській області РФ. У Генштабі повідомляли, що тоді на НПЗ також зафіксували вибухи та пожежу.

За підрахунками російського аналітичного агентства "Сиала", станом на 28 вересня на НПЗ по всій країні простоювали 38% потужностей первинної переробки нафти, які могли б переробляти 338 тис. тонн сировини на добу.

Приблизно 70% простоїв стали результатом атак українських безпілотників: станом на кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки, або близько 236 тис. тонн на добу, випливає з оцінок агентства.

На початку жовтня міністр енергетики РФ Сергєй Цивільов заявив, що проблему з перебоями поставок палива в Росії планують усунути не раніше кінця жовтня 2025 року.

Раніше стало відомо, що удари українських дронів, які з початку серпня вразили понад два десятки великих нафтопереробних заводів у Росії, дефіцит пального на внутрішньому ринку сягає 20% споживання.

Перед тим повідомлялося, що російська влада готується почати закупівлі бензину за кордоном через паливну кризу, яка охопила країну після серії ударів українських ударів по нафтопереробних заводах РФ.

Окрім того, Росія може почати імпорт бензину з Китаю та інших азійських країн, щоб перекрити дефіцит пального, що виник після ударів українських дронів по великих нафтопереробних заводах.

30 вересня уряд РФ продовжив запроваджену раніше тимчасову заборону на експорт автомобільного бензину за межі країни до кінця року.

Перед тим віцепрем'єр РФ Александр Новак визнав, що у Росії виник дефіцит пального на роздрібному ринку.

При цьому, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські державні ЗМІ визнають нестачу бензину в Росії, але применшують роль кампанії глибоких ударів України по НПЗ у виникненні цього дефіциту. За даними самих російських ЗМІ, дефіцит бензину в Росії охопив уже понад 20 регіонів.

Нагадаємо, удари українських безпілотників протягом останніх місяців вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей російських НПЗ, які переробляли близько 1,1 млн барелів нафти на добу, свідчать підрахунки Reuters.