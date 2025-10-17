УКР
Вночі Крим атакували безпілотники: масштабна пожежа на нафтобазі в Гвардійському. ВIДЕО

У ніч на 17 жовтня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".

Внаслідок атаки у селищі Гвардійське Сімферопольського району спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі, що належить ТОВ "Кедр" — власнику найбільшої мережі АЗС на півострові ATAN.

Перші повідомлення про інцидент надійшли близько 02:40 ночі. Очевидці чули вибухи, після яких у районі нафтобази почалася велика пожежа.

За попередніми даними, успішна атака на цей об’єкт може призвести до серйозних проблем із постачанням пального в Криму. Крім того, є непідтверджена інформація про можливе влучання по складу боєприпасів, що розташований неподалік.

Близько 06:20 ранку серія потужних вибухів пролунала безпосередньо в Сімферополі та Сімферопольському районі. Окупаційна влада наразі не коментувала події.

бач скільки "панцирів" навезли...
17.10.2025 07:30
мене тут декілька днів не було, і ти вже відвик...
17.10.2025 07:43
не зрозуміло чого та база з півтора десятками РВСів на двох гектарах взагалі функціонує сьогодня.
17.10.2025 07:53
бач скільки "панцирів" навезли...
17.10.2025 07:30
Де ти "Панцирі" бачиш? Там, максимум, ЗУ-23-2, з "Шилками" і "Тунгусками"... А, в основному, "стрілкотня"... І б"ють без "підсвітки" прожекторами - куди попало...
17.10.2025 07:42
мене тут декілька днів не було, і ти вже відвик...
17.10.2025 07:43
для деяких поняття сарказму невідомо...
17.10.2025 08:31
мабуть якась нова модифкація, тарахкотить просто страшно
17.10.2025 10:38
Та нафтобаза працює в основному на військовий аеродром.
17.10.2025 07:35
НБ може приймати різні види палива.
17.10.2025 07:48
не зрозуміло чого та база з півтора десятками РВСів на двох гектарах взагалі функціонує сьогодня.
17.10.2025 07:53
🛩🔥Вночі, під час атаки наших БпЛА на Крим, кацапи збили свій же борт СУ-30СМ.

Екіпаж на жаль катапультувався, його шукають
17.10.2025 09:35
Літунів які катапультувались як правило списують в утіль .
17.10.2025 10:09
Дай Боже не останню...
17.10.2025 09:49
Свято до **********, невблаганно наближають Українці!
17.10.2025 09:51
 
 