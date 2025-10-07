УКР
Другий день горить нафтовий термінал в окупованій Феодосії після ударів ЗСУ. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Нафтоналивний термінал у тимчасово окупованій Феодосії продовжує горіти після вибухів, що сталися в ніч з 5 на 6 жовтня.

Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер" із посиланням на супутникові знімки, передає Цензор.НЕТ.

У Феодосії горить нафтоналивний термінал після нічних вибухівУ Феодосії горить нафтоналивний термінал після нічних вибухів

За даними каналу, найбільше осереддя пожежі спостерігається у північно-східній частині нафтобази. Вогонь не вдається загасити вже понад добу.

Російська окупаційна "влада" Криму не коментує подію - за добу після вибухів не було оприлюднено жодної офіційної заяви про атаку чи наслідки пожежі.

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня окупований Крим масовано атакували безпілотники, вибухи пролунали у Саках, Феодосії, Євпаторії та біля аеродрому "Кача". Працювала ППО окупантів.

Блин, там хоть пожарных вызвать кто-то додумается!?🤨
07.10.2025 11:15 Відповісти
Нащо?
07.10.2025 11:15 Відповісти
Перенести вогонь на інші резервуари ? Може сам перекинеться.
07.10.2025 11:16 Відповісти
Справа піде швидше, якщо допомогти. Це як з передачею олімпійського вогню
07.10.2025 11:39 Відповісти
Парамонов, ти що, не розумієш, що гасити резервуари об'ємом десятки тисяч тон палива неможливо? Чекають, поки само не згорить. Таке вже було: "чєтвєртіе суткі пілають станіці"...
07.10.2025 11:34 Відповісти
Поривчастого вітерцю не вистачає .....
07.10.2025 11:21 Відповісти
А "супутник Притули" підтверджує ці дані?
07.10.2025 11:34 Відповісти
той супутник не на тій орбіті....
07.10.2025 11:43 Відповісти
07.10.2025 11:49 Відповісти
якщо "мальчік-супутник" навіть і міг бути - то міг "згоріти в верхніх шарах атмосфери"
07.10.2025 11:51 Відповісти
Пропоную зробити цей день святковим у календарі від Цензор.нет і продавати альбом з фотографіями конаючих російських загарбників в усіх аптеках як заспокійливий засіб замість валідолу і як безрецептурний аналог маріхуани!
07.10.2025 12:09 Відповісти
07.10.2025 12:52 Відповісти
 
 