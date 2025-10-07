3 046 13
Другий день горить нафтовий термінал в окупованій Феодосії після ударів ЗСУ. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ
Нафтоналивний термінал у тимчасово окупованій Феодосії продовжує горіти після вибухів, що сталися в ніч з 5 на 6 жовтня.
Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер" із посиланням на супутникові знімки, передає Цензор.НЕТ.
За даними каналу, найбільше осереддя пожежі спостерігається у північно-східній частині нафтобази. Вогонь не вдається загасити вже понад добу.
Російська окупаційна "влада" Криму не коментує подію - за добу після вибухів не було оприлюднено жодної офіційної заяви про атаку чи наслідки пожежі.
Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня окупований Крим масовано атакували безпілотники, вибухи пролунали у Саках, Феодосії, Євпаторії та біля аеродрому "Кача". Працювала ППО окупантів.
