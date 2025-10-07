Второй день горит нефтяной терминал в оккупированной Феодосии после ударов ВСУ

Нефтеналивной терминал во временно оккупированной Феодосии продолжает гореть после взрывов, произошедших в ночь с 5 на 6 октября.

Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на спутниковые снимки, передает Цензор.НЕТ.

По данным канала, самый большой очаг пожара наблюдается в северо-восточной части нефтебазы. Огонь не удается потушить уже более суток.

Российская оккупационная "власть" Крыма не комментирует событие - за сутки после взрывов не было обнародовано ни одного официального заявления об атаке или последствиях пожара.

Напомним, в ночь на 6 октября оккупированный Крым массированно атаковали беспилотники, взрывы прогремели в Саках, Феодосии, Евпатории и возле аэродрома "Кача". Работала ПВО оккупантов.

