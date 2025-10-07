РУС
Второй день горит нефтяной терминал в оккупированной Феодосии после ударов ВСУ

Нефтеналивной терминал во временно оккупированной Феодосии продолжает гореть после взрывов, произошедших в ночь с 5 на 6 октября.

Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на спутниковые снимки, передает Цензор.НЕТ.

В Феодосии горит нефтеналивной терминал после ночных взрывовВ Феодосии горит нефтеналивной терминал после ночных взрывов

По данным канала, самый большой очаг пожара наблюдается в северо-восточной части нефтебазы. Огонь не удается потушить уже более суток.

Российская оккупационная "власть" Крыма не комментирует событие - за сутки после взрывов не было обнародовано ни одного официального заявления об атаке или последствиях пожара.

Напомним, в ночь на 6 октября оккупированный Крым массированно атаковали беспилотники, взрывы прогремели в Саках, Феодосии, Евпатории и возле аэродрома "Кача". Работала ПВО оккупантов.

пожар (6046) Феодосия (174) Феодосийский район (3)
+4
Перенести вогонь на інші резервуари ? Може сам перекинеться.
07.10.2025 11:16 Ответить
07.10.2025 11:16 Ответить
+3
Нащо?
07.10.2025 11:15 Ответить
07.10.2025 11:15 Ответить
+2
той супутник не на тій орбіті....
07.10.2025 11:43 Ответить
07.10.2025 11:43 Ответить
Блин, там хоть пожарных вызвать кто-то додумается!?🤨
07.10.2025 11:15 Ответить
07.10.2025 11:15 Ответить
Нащо?
07.10.2025 11:15 Ответить
07.10.2025 11:15 Ответить
Перенести вогонь на інші резервуари ? Може сам перекинеться.
07.10.2025 11:16 Ответить
07.10.2025 11:16 Ответить
Справа піде швидше, якщо допомогти. Це як з передачею олімпійського вогню
07.10.2025 11:39 Ответить
07.10.2025 11:39 Ответить
Парамонов, ти що, не розумієш, що гасити резервуари об'ємом десятки тисяч тон палива неможливо? Чекають, поки само не згорить. Таке вже було: "чєтвєртіе суткі пілають станіці"...
07.10.2025 11:34 Ответить
07.10.2025 11:34 Ответить
Поривчастого вітерцю не вистачає .....
07.10.2025 11:21 Ответить
07.10.2025 11:21 Ответить
А "супутник Притули" підтверджує ці дані?
07.10.2025 11:34 Ответить
07.10.2025 11:34 Ответить
той супутник не на тій орбіті....
07.10.2025 11:43 Ответить
07.10.2025 11:43 Ответить
07.10.2025 11:49 Ответить
07.10.2025 11:49 Ответить
якщо "мальчік-супутник" навіть і міг бути - то міг "згоріти в верхніх шарах атмосфери"
07.10.2025 11:51 Ответить
07.10.2025 11:51 Ответить
Пропоную зробити цей день святковим у календарі від Цензор.нет і продавати альбом з фотографіями конаючих російських загарбників в усіх аптеках як заспокійливий засіб замість валідолу і як безрецептурний аналог маріхуани!
07.10.2025 12:09 Ответить
07.10.2025 12:09 Ответить
Саме цікаве те, що після удару по цій нафтобазі, розповідали що ця база вже давно не працює і Україна даремно витратила дрони
07.10.2025 12:24 Ответить
07.10.2025 12:24 Ответить
 
 