Уникальная спецоперация: морские дроны и спутниковая разведка вывели из строя три российские РЛС в Крыму. ВИДЕО
Уничтожили три российские РЛС на 100 млн долларов - уникальная операция в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на первого вице-премьер-министра - министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Основатель подразделения Lasar's Group НГУ Павел Елизаров раскрыл детали уникальной операции в оккупированном Крыму. Совместно с 73 Морским центром специальных операций они уничтожили комплекс из трех российских РЛС "Небо-М" стоимостью 100 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Россияне заявляют, что "Небо-М" - самая современная радиолокационная станция, которая идентифицирует даже стелс-самолеты F-22 и F-35. Однако идентифицировать украинские дроны она не смогла.
Отмечается, что украинские воины получили спутниковые данные с позициями российских баз с РЛС, а затем использовали морские дроны как носители тяжелых бомбардировщиков для нанесения высокоточных ударов. Одна атака - и три ключевые РЛС из "гордости российского ПВО" превратились в металлолом.
"Совместно с военными масштабируем инновации, чтобы эффективно уничтожать оккупантов, где бы они ни были", - подчеркнул Федоров.
Новофедорівка,
Кача,
Феодосія,
А краще було би - кримський місток!
Чо му ти ще на дивані?
Мені не дзеркаль, 30 місяців за які я отримав УБД.
Ти навіть читати не вмієш.
Та і лікарі циніки. Потреба захисту мозку від навколишнього середовища.
Це просто як броня від навколишнього звіздеця.
А ти жалієш когось.
Почитай "Байки гвидкої допомоги" Веллера.
Так що звиздуй за курсом москви....
А ота трійця, стефанчук-зеленський-свириденко, лише «світить та гріє» Українців своїми відосиками та пустопорожніми балачками про «потрійний захист» паливно-енергетичного комплексу, водопостачання, життєзабезпечення населення!!! Гроші Українців, на це все, з 2019року, безкарно «знаємили»….!!!!
==============
як рлс мали виявити морські дрони? Нафіга фігню писати...РЛС призначені для виявлення повітряних цілей.Але організовано гарно.Підпливли і з коптерів розфігачили...Крптера воно і не повинно бачити бо в такої здоровенної станції скоріш за все мертва зона над землею бо воно в нєбо дивиться.