Уникальная спецоперация: морские дроны и спутниковая разведка вывели из строя три российские РЛС в Крыму. ВИДЕО

Уничтожили три российские РЛС на 100 млн долларов - уникальная операция в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на первого вице-премьер-министра - министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Основатель подразделения Lasar's Group НГУ Павел Елизаров раскрыл детали уникальной операции в оккупированном Крыму. Совместно с 73 Морским центром специальных операций они уничтожили комплекс из трех российских РЛС "Небо-М" стоимостью 100 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В 11-й бригаде НГУ рассказали, как захватили вражескую РЛС во время боев в 2022 году: В 2-х км идут бои, а мы кочегарим на Николаев. ВИДЕО

Россияне заявляют, что "Небо-М" - самая современная радиолокационная станция, которая идентифицирует даже стелс-самолеты F-22 и F-35. Однако идентифицировать украинские дроны она не смогла.

Отмечается, что украинские воины получили спутниковые данные с позициями российских баз с РЛС, а затем использовали морские дроны как носители тяжелых бомбардировщиков для нанесения высокоточных ударов. Одна атака - и три ключевые РЛС из "гордости российского ПВО" превратились в металлолом.

Также смотрите: Бойцы ГУР поразили радиолокационные станции и другие цели россиян в оккупированном Крыму. ВИДЕО

"Совместно с военными масштабируем инновации, чтобы эффективно уничтожать оккупантов, где бы они ни были", - подчеркнул Федоров.