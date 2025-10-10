РУС
2 166 12

Уникальная спецоперация: морские дроны и спутниковая разведка вывели из строя три российские РЛС в Крыму. ВИДЕО

Уничтожили три российские РЛС на 100 млн долларов - уникальная операция в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на первого вице-премьер-министра - министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Основатель подразделения Lasar's Group НГУ Павел Елизаров раскрыл детали уникальной операции в оккупированном Крыму. Совместно с 73 Морским центром специальных операций они уничтожили комплекс из трех российских РЛС "Небо-М" стоимостью 100 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Россияне заявляют, что "Небо-М" - самая современная радиолокационная станция, которая идентифицирует даже стелс-самолеты F-22 и F-35. Однако идентифицировать украинские дроны она не смогла.

Отмечается, что украинские воины получили спутниковые данные с позициями российских баз с РЛС, а затем использовали морские дроны как носители тяжелых бомбардировщиков для нанесения высокоточных ударов. Одна атака - и три ключевые РЛС из "гордости российского ПВО" превратились в металлолом.

"Совместно с военными масштабируем инновации, чтобы эффективно уничтожать оккупантов, где бы они ни были", - подчеркнул Федоров.

Крым (26497) РЛС (88) Национальная гвардия (2248)
Гарна робота-всім виконавцям респект...
Так у тебе є шанс допомогти мешканцям Запоріжжя.
Чо му ти ще на дивані?
Мені не дзеркаль, 30 місяців за які я отримав УБД.
Файно! Зрештую потрібно чекати на шваблики десь на:
Новофедорівка,
Кача,
Феодосія,
А краще було би - кримський місток!
Гарна робота-всім виконавцям респект...
Файно! Зрештую потрібно чекати на шваблики десь на:
Новофедорівка,
Кача,
Феодосія,
А краще було би - кримський місток!
Тільки що з того мешканцям Запоріжжя, по яким впритул, луплять російські "Урагани"? Їх знищити, то напевно складніше та не так ефектно...
Так у тебе є шанс допомогти мешканцям Запоріжжя.
Чо му ти ще на дивані?
Мені не дзеркаль, 30 місяців за які я отримав УБД.
Лікую війсковослужбовців. Питання при диван, ще будуть?
Брешеш.
Ти навіть читати не вмієш.
Та і лікарі циніки. Потреба захисту мозку від навколишнього середовища.
Це просто як броня від навколишнього звіздеця.
А ти жалієш когось.
Почитай "Байки гвидкої допомоги" Веллера.
Так що звиздуй за курсом москви....
Захисники України, усіма силами боронять Україну!!
А ота трійця, стефанчук-зеленський-свириденко, лише «світить та гріє» Українців своїми відосиками та пустопорожніми балачками про «потрійний захист» паливно-енергетичного комплексу, водопостачання, життєзабезпечення населення!!! Гроші Українців, на це все, з 2019року, безкарно «знаємили»….!!!!
стефанчук-зеленський-свириденко? А де шмигалі поділися?
Красунчеки.
Операція вражає але не розумію що за часи настали тільки но зробили і вже розкривають деталі операції.Біжать попереду паравоза.Хай би кацапи гадали,рішали ті ребуси та шаради,щоб у них мізки кипіли.Таким чином деяка кількість штату,можливо,буде відтягнута від других головоломок.
А коли впаде міст. Чого чекаємо ?
Однак ідентифікувати українські дрони вона не змогла.
==============
як рлс мали виявити морські дрони? Нафіга фігню писати...РЛС призначені для виявлення повітряних цілей.Але організовано гарно.Підпливли і з коптерів розфігачили...Крптера воно і не повинно бачити бо в такої здоровенної станції скоріш за все мертва зона над землею бо воно в нєбо дивиться.
