В 11-й бригаде НГУ рассказали, как захватили вражескую РЛС во время боев в 2022 году: В 2-х км идут бои, а мы кочегарим на Николаев. ВИДЕО
Воин 11-й бригады им. Михаила Грушевского Южного ОТО НГУ Сергей (Болгарич) рассказал, как военные захватили российскую РЛС "Зоопарк" во время боев на Николаевщине в 2022 году.
Об этом он сказал в интервью офицеру бригады "Буревій" Анне Максимчук, передает Цензор.НЕТ.
По словам воина, он доложил об обнаружении РЛС главе ОВА Киму и генералу Дмитрию Марченко. Впоследствии на него вышла контрразведка и рассказала, как завести технику и доставить в Николаев.
Тягач Нацгвардии впоследствии помог его дотянуть до города.
Это происходило на расстоянии около 2 км от зоны боевых действий.
"Я слышу, какой-то дрон над нами висит ... Без света кочегарим на Николаев, а там бои идут, Капустина Балка. И мы только поехали и я вижу выходы РСЗО", - рассказал Сергей.
Полное интервью смотрите по ссылке.
