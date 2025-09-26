РУС
В 11-й бригаде НГУ рассказали, как захватили вражескую РЛС во время боев в 2022 году: В 2-х км идут бои, а мы кочегарим на Николаев. ВИДЕО

Воин 11-й бригады им. Михаила Грушевского Южного ОТО НГУ Сергей (Болгарич) рассказал, как военные захватили российскую РЛС "Зоопарк" во время боев на Николаевщине в 2022 году.

Об этом он сказал в интервью офицеру бригады "Буревій" Анне Максимчук, передает Цензор.НЕТ.

По словам воина, он доложил об обнаружении РЛС главе ОВА Киму и генералу Дмитрию Марченко. Впоследствии на него вышла контрразведка и рассказала, как завести технику и доставить в Николаев.

Тягач Нацгвардии впоследствии помог его дотянуть до города.

Это происходило на расстоянии около 2 км от зоны боевых действий.

"Я слышу, какой-то дрон над нами висит ... Без света кочегарим на Николаев, а там бои идут, Капустина Балка. И мы только поехали и я вижу выходы РСЗО", - рассказал Сергей.

Полное интервью смотрите по ссылке.

Це прекрасний спогад, але жити минулими перемогами дуже небезпечно
показать весь комментарий
26.09.2025 13:35 Ответить
А Умеров з родичами, у це же час, мабуть нерухомість оформляв у США??? Шмигаль, весь час лише потужно лупав очима, про «шашлики думаючи» з немчиновим…
показать весь комментарий
26.09.2025 13:46 Ответить
 
 