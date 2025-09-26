В 11-й бригаді НГУ розповіли, як захопили ворожу РЛС під час боїв у 2022 році: У 2-х км ідуть бої, а ми кочегарим на Миколаїв. ВIДЕО

Воїн 11-ї бригади ім. Михайла Грушевського Південного ОТО НГУ Сергій (Болгарич) розповів, як військові захопили російську РЛС "Зоопарк" під час боїв на Миколаївщині у 2022 році.

Про це він сказав в інтерв'ю офіцерці бригади "Буревій" Анні Максимчук, передає Цензор.НЕТ.

За словами воїна, він доповів про виявлення РЛС главі ОВА Кіму та генералу Дмитру Марченку. Згодом на нього вийшла контррозвідка та розповіла, як завести техніку та доправити до Миколаєва.

Тягач Нацгвардії згодом допоміг його дотягнути до міста.

Це відбувалося на відстані близько 2 км від зони бойових дій.

"Я чую, якийсь дрон над нами висить. ... Без світла кочегарим на Миколаїв, а там боїь йдуть, Капустина Балка. І ми тільки поїхали і я бачу виходи РСЗВ", - розповів Сергій.

Повне інтерв'ю дивіться за посиланням.

