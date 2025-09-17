УКР
3 345 17

Сили безпілотних систем знищили три установки ППО противника вартістю $80-90 мільйонів. ФОТОрепортаж

Сили безпілотних систем знищили три установки ППО противника вартістю $80-90 мільйонів.

У серпні здобиччю операторів 412-го полку Nemesis стали два ЗРК "Тор-M2", пускова установка ЗРК "Бук-M3" і РЛС від ЗРК "Бук-M2", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Противник змінює тактику, намагається нас зупинити, сховатися, але марно – наша відплата наздоганяє свою ціль. Ми не розголошуємо наші інноваційні рішення, тому наразі не можемо опублікувати відео самих уражень. Як прийде час, ми обов’язково його покажемо", - повідомили наші захисники.

412-й полк Nemesis продовжує завдавати багатомільйонних збитків ворогу, полюючи на його найціннішу техніку та руйнуючи наступальні плани.

Дивіться: Знищення ворожого безпілотника "Lancet" швидкісним FPV-дроном "GRIM-8". ВIДЕО

армія рф (18717) ППО (3561) РЛС (68) знищення (8243) ЗРК (231) Сили безпілотних систем (231)
Топ коментарі
+4
На війні оперувати вартістю знищеної техніки це рафіновний примітивізм.
17.09.2025 14:34 Відповісти
+4
Оперувати необхідно не вартістю техніки, а абсолютними цифрами втрат. Цінність техніки не в її вартості, а в її наявності і ефективності.
17.09.2025 14:59 Відповісти
+2
Молодці хлопці.
17.09.2025 15:14 Відповісти
На війні оперувати вартістю знищеної техніки це рафіновний примітивізм.
17.09.2025 14:34 Відповісти
Будь яка війна є економічною. Крім людей, воюють гроші. Тому оперувати втратами ворога у грошах корисно і потрібно.
17.09.2025 14:37 Відповісти
Враховуючи скільки у кідарів залишилося від срср та з барського плєча віддали на той час керівники України то потрібно хоча б розуміти на скільки в них взагалі того хламу в грошовому еквіваленті, тоді буде зрозуміло рівень нанесеного збитку.
17.09.2025 14:54 Відповісти
Оперувати необхідно не вартістю техніки, а абсолютними цифрами втрат. Цінність техніки не в її вартості, а в її наявності і ефективності.
17.09.2025 14:59 Відповісти
Хіба вартість техніки не говорить про її ефективність?
17.09.2025 15:37 Відповісти
Є різна техніка. Наприклад на складах повно техніки с часів СССР, її остаточна вартість 0, але для нас вона може бути безцінною.
17.09.2025 16:02 Відповісти
тобто по Вашій логіці збити 5 шахедів це краще ніж знижити 1 ЗРК Бук бо 5 більше ніж 1?
17.09.2025 15:46 Відповісти
иногда именно так....
17.09.2025 16:03 Відповісти
Це не моя логіка, а ваші фантазії.
17.09.2025 16:03 Відповісти
+ оперативной угрозе нашим войскам
17.09.2025 16:02 Відповісти
Я б не сказав, що знищений Бук це + загрозі для ЗСУ.
17.09.2025 16:10 Відповісти
Війна це завжди про гроші.
Нема грошей-нема війни
17.09.2025 15:20 Відповісти
Чим дорожча техніка, тим важче її замінити, створити нову.
17.09.2025 15:45 Відповісти
Це майже те, що я вже написав: "Цінність техніки не в її вартості, а в її наявності...". Крім того для бюджету і росії, і України $80-90 миліонів абсолтно не критична сумма, але створити її знову вже проблема (відсутність потужностей, санкції...).
17.09.2025 16:08 Відповісти
Молодці хлопці.
17.09.2025 15:14 Відповісти
Надіюсь у завтрішньому звіті за 17 вересня зобачити ППО + 3 !!!
А то статті одного дня виходять про знищення літаків , кораблів і т.п. - а у загальному підрахунку +0
17.09.2025 15:43 Відповісти
Хлопці звісно молодці! Але чому не комплексно? Краще би так: "Сили безпілотних систем знищили три установки ППО противника, що дозволило на цій ділянці фронту застосувати штурмову авіацію та знищити КАБами важливі військові цілі на глибину 60 км тилу ворога!
17.09.2025 15:44 Відповісти
 
 