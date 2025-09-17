Сили безпілотних систем знищили три установки ППО противника вартістю $80-90 мільйонів. ФОТОрепортаж

Сили безпілотних систем знищили три установки ППО противника вартістю $80-90 мільйонів.

У серпні здобиччю операторів 412-го полку Nemesis стали два ЗРК "Тор-M2", пускова установка ЗРК "Бук-M3" і РЛС від ЗРК "Бук-M2", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Противник змінює тактику, намагається нас зупинити, сховатися, але марно – наша відплата наздоганяє свою ціль. Ми не розголошуємо наші інноваційні рішення, тому наразі не можемо опублікувати відео самих уражень. Як прийде час, ми обов’язково його покажемо", - повідомили наші захисники.

412-й полк Nemesis продовжує завдавати багатомільйонних збитків ворогу, полюючи на його найціннішу техніку та руйнуючи наступальні плани.











