УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9736 відвідувачів онлайн
Новини Відео Безпілотні технології
2 154 1

Знищення ворожого безпілотника "Lancet" швидкісним FPV-дроном "GRIM-8". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому оператор українського дрона-камікадзе знищує російський ударний дрон "Lancet".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації зазначає, ща атака на ворожий БПЛА була здіснена FPV-дроном "GRIM-8".

"Знищення ворожого Lancet в небі швидкісним FPV дроном "GRIM"8", - зазначає він у коментарі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український дрон-"ждун" із засідки атакує двох окупантів на квадроциклі. ВIДЕО

Автор: 

ППО (3558) знищення (8232) дрони (5564)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці
показати весь коментар
16.09.2025 15:20 Відповісти
 
 