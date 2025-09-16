2 154 1
Знищення ворожого безпілотника "Lancet" швидкісним FPV-дроном "GRIM-8". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому оператор українського дрона-камікадзе знищує російський ударний дрон "Lancet".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації зазначає, ща атака на ворожий БПЛА була здіснена FPV-дроном "GRIM-8".
"Знищення ворожого Lancet в небі швидкісним FPV дроном "GRIM"8", - зазначає він у коментарі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Люба Леонидовна
показати весь коментар16.09.2025 15:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль