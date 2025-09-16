Знищення ворожого безпілотника "Lancet" швидкісним FPV-дроном "GRIM-8". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому оператор українського дрона-камікадзе знищує російський ударний дрон "Lancet".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації зазначає, ща атака на ворожий БПЛА була здіснена FPV-дроном "GRIM-8".

"Знищення ворожого Lancet в небі швидкісним FPV дроном "GRIM"8", - зазначає він у коментарі.

