Уничтожение вражеского беспилотника Lancet скоростным FPV-дроном GRIM-8. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оператор украинского дрона-камикадзе уничтожает российский ударный дрон Lancet.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации отмечает, ща атака на вражеский БПЛА была совершена FPV-дроном GRIM-8.

"Уничтожение вражеского Lancet в небе скоростным FPV-дроном GRIM-8, - отмечает он в комментарии.

