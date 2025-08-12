4 847 20
Украинский дрон-"ждун" из засады атакует двух оккупантов на квадроцикле. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой украинский дрон-"ждун" из засады атакует двух оккупантов на квадроцикле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как дрон-камикадзе выжидает цель, а затем поднимается вверх и атакует ее.
Потужний Гарант
Горбунков СС
Сергей Босецкий
Молодих давайте, а ви, хлопцi, дронте!
Гоп-стоп, Канада! Нам рублiв не надо!
Долляри давайте, а вы, хлопцi, грайте та дронте!