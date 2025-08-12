Украинский дрон-"ждун" из засады атакует двух оккупантов на квадроцикле. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский дрон-"ждун" из засады атакует двух оккупантов на квадроцикле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как дрон-камикадзе выжидает цель, а затем поднимается вверх и атакует ее.

