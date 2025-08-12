РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12468 посетителей онлайн
Новости Видео Беспилотные технологии
4 847 20

Украинский дрон-"ждун" из засады атакует двух оккупантов на квадроцикле. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский дрон-"ждун" из засады атакует двух оккупантов на квадроцикле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как дрон-камикадзе выжидает цель, а затем поднимается вверх и атакует ее.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В России налаживают производство из фольги и картона антидронових колокольчиков, которые спроектированы священником РПЦ. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20283) уничтожение (7654) дроны (4431)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Приїхали!!!
показать весь комментарий
12.08.2025 13:02 Ответить
+4
Піста підкралась непомітно...
показать весь комментарий
12.08.2025 12:51 Ответить
+3
Гоп, стоп, ми падашлі із за угла
показать весь комментарий
12.08.2025 14:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а де на ЛБЗ повії? щось я ще не зустрічав
показать весь комментарий
12.08.2025 13:04 Ответить
та нема їх аж так близько у ЛБЗ, то все казочки. Загалом у Дніпрі і Харкові - так.
показать весь комментарий
12.08.2025 13:17 Ответить
Уточните, про каких солдат вы говорите.
показать весь комментарий
12.08.2025 13:13 Ответить
Так вы разведчик наверно, раз по обе стороны от нуля обстановку знаете.
показать весь комментарий
12.08.2025 13:20 Ответить
Я не могу говорить за всех. Я не общался со всеми бойцами ВСУ, чтобы утверждать про шлюх и наркоманов в окопах. Но раз вы такое утверждаете, значит лично сталкивались, я прав? Вы же не станете распространять наративы сидя на диване ни разу не видевши окопа?
показать весь комментарий
12.08.2025 13:31 Ответить
А еще в Бангкоке, Бухаресте, мацвапитдере и много где. Так что насчет солдат со шлюхами и наркотиками? Где вы с такими сталкивались? Или вам сын маминой подруги рассказывал?
показать весь комментарий
12.08.2025 13:40 Ответить
До того ж психічні розлади після цього невиліковні. Хоча "лікарі" ВЛК іншої думки, усіх штампують необмежено придатними.
показать весь комментарий
12.08.2025 13:14 Ответить
Піста підкралась непомітно...
показать весь комментарий
12.08.2025 12:51 Ответить
Приїхали!!!
показать весь комментарий
12.08.2025 13:02 Ответить
Гоп, стоп, ми падашлі із за угла
показать весь комментарий
12.08.2025 14:15 Ответить
Гоп-стоп, Канада! Cтарих баб не надо
Молодих давайте, а ви, хлопцi, дронте!
Гоп-стоп, Канада! Нам рублiв не надо!
Долляри давайте, а вы, хлопцi, грайте та дронте!
показать весь комментарий
12.08.2025 14:47 Ответить
Улыбнитесь, сейчас вылетит птичка
показать весь комментарий
12.08.2025 14:16 Ответить
 
 