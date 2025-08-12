РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11922 посетителя онлайн
Новости Видео
3 335 26

В России налаживают производство из фольги и картона антидроновых колокольчиков, спроектированных священником РПЦ. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой группа российских женщин изготавливает антидронные колокольчики из фольги и картона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, новая российская антидроновая система называется "Окоп-25", а на ее создание и проектирование россиян якобы вдохновил священник РПЦ и член Союза писателей РФ Артемий Владимиров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Житель РФ камнем пытается попасть в беспилотник, который летит низко над землей. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Митрополит РПЦ Тихон заявил о территориальных претензиях к Турции: "Верю, что Константинополь вернется в родную гавань, как Крым". ВИДЕО

Автор: 

РПЦ (753) русский мир (643) дроны (4428)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
А споживачі знають, що до цих дзвоників неодмінно треба додати шапочку з фольги та пірамідку Гордона?
показать весь комментарий
12.08.2025 11:41 Ответить
+7
Це звісно смішно, але враховуючи, що це лише один з елементів подальшої суспільної мілітаризації рабсеян, та вкорінення в їх голови ідей про вічну війну з усіма навколо, то не так уже і смішно.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:40 Ответить
+6
сколково епта...
показать весь комментарий
12.08.2025 12:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це звісно смішно, але враховуючи, що це лише один з елементів подальшої суспільної мілітаризації рабсеян, та вкорінення в їх голови ідей про вічну війну з усіма навколо, то не так уже і смішно.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:40 Ответить
Та хай ро *****.На голови всім кацапам хай натягнуть,і скотчем замотають.Два рулони на голову.Заодно і шапочка з фольги не знадобиться
показать весь комментарий
12.08.2025 11:44 Ответить
А що, краще б вони продовжували воювати зі всіма (а вони не переставали цього бажати і воювати ніколи), перебуваючи в доброму гуморі, з хорошими доходами, при здоровому глузді і з справжньою професійною армією?!?

Навпаки - в такому от стані, як зараз, коли в них рипить економіка, коли середньостатистичний засрашинець виготовляє шапочки з фольги для захисту від дронів, коли основу армії складають "добровольці-контрактинки" з тюрем та вчорашні боржники по іпотеці, з нулем навчання - це найкраще, на що б могла сподіватись Україна. Ніяка мілітаризація в засрашці стан засрашки не покращить, а стан України не погіршить. Мілітаризація там робиться не для того, аби щось покращити в економіці або на фронті. Ні. Вона там робиться, аби бидло від голодухи не бунтувало.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:18 Ответить
Безобразно, зате однообразно. Зайва хромосома рулить.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:43 Ответить
А споживачі знають, що до цих дзвоників неодмінно треба додати шапочку з фольги та пірамідку Гордона?
показать весь комментарий
12.08.2025 11:41 Ответить
То ви лише початковий набір виживачів в ********* буремному світі, де дрон з будь-якої щилини скалить своє капіталістичне обличчя, навели.

З обов'язкових елементів антидронового захисту забули:
- фрактальні захисники від випромінювання (захист від шкідливого випромінення дронів);
- ультразвукові погружні випромінювачі (для прання обдристаних штанів);
- титаново-вольфрамові генератори озону (покращення здоров'я особового складу);
- карликові кактуси (теж захищають від опромінення!).

Я теж всіх засобів не знаю, сподіваюсь, перелік продовжать інші знавці!
показать весь комментарий
12.08.2025 12:27 Ответить
Конус з фольги треба надіти на голову, а дзвінок вставити в носа і додатково вигукувати КУ.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:48 Ответить
Дебілізм ситуації в тому, що РПЦ в особі УПЦ МП що в них на сайте позначений як філіал, під кришею СБУ та особисто смарагдового гівна преспокійно себе чухає в Україні. Так хто з нас ідіоти.... Як раз вони отнюдь.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:46 Ответить
А що стосовно імпортозаміщення??
Фольгу та картон імпортозамістити на гівно та палки
показать весь комментарий
12.08.2025 11:50 Ответить
Кін- Дза -Дза.....нє....
показать весь комментарий
12.08.2025 11:50 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 11:52 Ответить
Що за сміх? В нас гордон робив пірамідки з дроту. Не погано працювали. Легко може налагодити дзвоники з фольги. І модифікувати дротом.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:54 Ответить
Новий геніальний винахід рашистів у сфері нанотехнологій.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:56 Ответить
сколково епта...
показать весь комментарий
12.08.2025 12:02 Ответить
Чергове підтвердження того, що в свинособачій церкві Бога немає.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:03 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
показать весь комментарий
12.08.2025 12:20 Ответить
це ж робиться навмисне, типу подивіться які вони дурні..., а насправді вони нас випереджають у всьому технологічно, а ми все сміємось як дурні...
показать весь комментарий
12.08.2025 12:10 Ответить
Чим вони "нас випереджають у всьому технологічно",дурепа ти набита?
показать весь комментарий
12.08.2025 12:33 Ответить
бл....))))) Ну це вже порвало... Не дивлячись, що вже мало чим ця кацапня здивувати може... ))) Але стараються.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:12 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 12:17 Ответить
так цьому ще й наукове пояснення підвели. це не просто так, це по-научному. Мабуть доктора фізико-математичних наук розробили.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:23 Ответить
Будуть з ними бігати навколо НПЗ відлякуючи дрони.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:26 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 12:29 Ответить
А ще краще нехай рашисти обмотають голови фольгою і теліпають головами - маленькі мізки тарабанітимуть в порожніх макітрах не гірше РПЦшних дзвоників. Так вони зможуть відганяти дрони, но ета нє точна.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:30 Ответить
Треба від цих ******** на всю голову дибілів загородитися
показать весь комментарий
12.08.2025 12:36 Ответить
Коли Бог хоче покарать, то відбирає розум.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:52 Ответить
 
 