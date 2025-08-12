В России налаживают производство из фольги и картона антидроновых колокольчиков, спроектированных священником РПЦ. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой группа российских женщин изготавливает антидронные колокольчики из фольги и картона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, новая российская антидроновая система называется "Окоп-25", а на ее создание и проектирование россиян якобы вдохновил священник РПЦ и член Союза писателей РФ Артемий Владимиров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Житель РФ камнем пытается попасть в беспилотник, который летит низко над землей. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Митрополит РПЦ Тихон заявил о территориальных претензиях к Турции: "Верю, что Константинополь вернется в родную гавань, как Крым". ВИДЕО