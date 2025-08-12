В России налаживают производство из фольги и картона антидроновых колокольчиков, спроектированных священником РПЦ. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой группа российских женщин изготавливает антидронные колокольчики из фольги и картона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, новая российская антидроновая система называется "Окоп-25", а на ее создание и проектирование россиян якобы вдохновил священник РПЦ и член Союза писателей РФ Артемий Владимиров.
Навпаки - в такому от стані, як зараз, коли в них рипить економіка, коли середньостатистичний засрашинець виготовляє шапочки з фольги для захисту від дронів, коли основу армії складають "добровольці-контрактинки" з тюрем та вчорашні боржники по іпотеці, з нулем навчання - це найкраще, на що б могла сподіватись Україна. Ніяка мілітаризація в засрашці стан засрашки не покращить, а стан України не погіршить. Мілітаризація там робиться не для того, аби щось покращити в економіці або на фронті. Ні. Вона там робиться, аби бидло від голодухи не бунтувало.
З обов'язкових елементів антидронового захисту забули:
- фрактальні захисники від випромінювання (захист від шкідливого випромінення дронів);
- ультразвукові погружні випромінювачі (для прання обдристаних штанів);
- титаново-вольфрамові генератори озону (покращення здоров'я особового складу);
- карликові кактуси (теж захищають від опромінення!).
Я теж всіх засобів не знаю, сподіваюсь, перелік продовжать інші знавці!
Фольгу та картон імпортозамістити на гівно та палки
руZZкому міру повірити - себе обманути!