У Росії налагоджують виробництво із фольги і картону антидронових дзвоників, які спроектовані священиком РПЦ. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому група російських жінок виготовляє антидронові дзвоники із фольги та картону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, нова російська антидронова система має назву "Окоп-25", а на її створення та проектування росіян начебто надихнув священник РПЦ і член Спілки письменників РФ Артемій Владіміров.

Автор: 

РПЦ (521) русский мир (481) дрони (5264)


Топ коментарі
+7
А споживачі знають, що до цих дзвоників неодмінно треба додати шапочку з фольги та пірамідку Гордона?
12.08.2025 11:41 Відповісти
12.08.2025 11:41 Відповісти
+6
Це звісно смішно, але враховуючи, що це лише один з елементів подальшої суспільної мілітаризації рабсеян, та вкорінення в їх голови ідей про вічну війну з усіма навколо, то не так уже і смішно.
12.08.2025 11:40 Відповісти
12.08.2025 11:40 Відповісти
+3
Новий геніальний винахід рашистів у сфері нанотехнологій.
12.08.2025 11:56 Відповісти
12.08.2025 11:56 Відповісти
Це звісно смішно, але враховуючи, що це лише один з елементів подальшої суспільної мілітаризації рабсеян, та вкорінення в їх голови ідей про вічну війну з усіма навколо, то не так уже і смішно.
12.08.2025 11:40 Відповісти
12.08.2025 11:40 Відповісти
Та хай ро *****.На голови всім кацапам хай натягнуть,і скотчем замотають.Два рулони на голову.Заодно і шапочка з фольги не знадобиться
12.08.2025 11:44 Відповісти
12.08.2025 11:44 Відповісти
А що, краще б вони продовжували воювати зі всіма (а вони не переставали цього бажати і воювати ніколи), перебуваючи в доброму гуморі, з хорошими доходами, при здоровому глузді і з справжньою професійною армією?!?

Навпаки - в такому от стані, як зараз, коли в них рипить економіка, коли середньостатистичний засрашинець виготовляє шапочки з фольги для захисту від дронів, коли основу армії складають "добровольці-контрактинки" з тюрем та вчорашні боржники по іпотеці, з нулем навчання - це найкраще, на що б могла сподіватись Україна. Ніяка мілітаризація в засрашці стан засрашки не покращить, а стан України не погіршить. Мілітаризація там робиться не для того, аби щось покращити в економіці або на фронті. Ні. Вона там робиться, аби бидло від голодухи не бунтувало.
12.08.2025 12:18 Відповісти
12.08.2025 12:18 Відповісти
А споживачі знають, що до цих дзвоників неодмінно треба додати шапочку з фольги та пірамідку Гордона?
12.08.2025 11:41 Відповісти
12.08.2025 11:41 Відповісти
То ви лише початковий набір виживачів в ********* буремному світі, де дрон з будь-якої щилини скалить своє капіталістичне обличчя, навели.

З обов'язкових елементів антидронового захисту забули:
- фрактальні захисники від випромінювання (захист від шкідливого випромінення дронів);
- ультразвукові погружні випромінювачі (для прання обдристаних штанів);
- титаново-вольфрамові генератори озону (покращення здоров'я особового складу);
- карликові кактуси (теж захищають від опромінення!).

Я теж всіх засобів не знаю, сподіваюсь, перелік продовжать інші знавці!
12.08.2025 12:27 Відповісти
12.08.2025 12:27 Відповісти
Дебілізм ситуації в тому, що РПЦ в особі УПЦ МП що в них на сайте позначений як філіал, під кришею СБУ та особисто смарагдового гівна преспокійно себе чухає в Україні. Так хто з нас ідіоти.... Як раз вони отнюдь.
12.08.2025 11:46 Відповісти
12.08.2025 11:46 Відповісти
А що стосовно імпортозаміщення??
Фольгу та картон імпортозамістити на гівно та палки
12.08.2025 11:50 Відповісти
12.08.2025 11:50 Відповісти
Кін- Дза -Дза.....нє....
12.08.2025 11:50 Відповісти
12.08.2025 11:50 Відповісти
12.08.2025 11:52 Відповісти
12.08.2025 11:52 Відповісти
Що за сміх? В нас гордон робив пірамідки з дроту. Не погано працювали. Легко може налагодити дзвоники з фольги. І модифікувати дротом.
12.08.2025 11:54 Відповісти
12.08.2025 11:54 Відповісти
Новий геніальний винахід рашистів у сфері нанотехнологій.
12.08.2025 11:56 Відповісти
12.08.2025 11:56 Відповісти
сколково епта...
12.08.2025 12:02 Відповісти
12.08.2025 12:02 Відповісти
Чергове підтвердження того, що в свинособачій церкві Бога немає.
12.08.2025 12:03 Відповісти
12.08.2025 12:03 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
12.08.2025 12:20 Відповісти
12.08.2025 12:20 Відповісти
це ж робиться навмисне, типу подивіться які вони дурні..., а насправді вони нас випереджають у всьому технологічно, а ми все сміємось як дурні...
12.08.2025 12:10 Відповісти
12.08.2025 12:10 Відповісти
бл....))))) Ну це вже порвало... Не дивлячись, що вже мало чим ця кацапня здивувати може... ))) Але стараються.
12.08.2025 12:12 Відповісти
12.08.2025 12:12 Відповісти
12.08.2025 12:17 Відповісти
12.08.2025 12:17 Відповісти
так цьому ще й наукове пояснення підвели. це не просто так, це по-научному. Мабуть доктора фізико-математичних наук розробили.
12.08.2025 12:23 Відповісти
12.08.2025 12:23 Відповісти
Будуть з ними бігати навколо НПЗ відлякуючи дрони.
12.08.2025 12:26 Відповісти
12.08.2025 12:26 Відповісти
 
 