У Росії налагоджують виробництво із фольги і картону антидронових дзвоників, які спроектовані священиком РПЦ. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому група російських жінок виготовляє антидронові дзвоники із фольги та картону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, нова російська антидронова система має назву "Окоп-25", а на її створення та проектування росіян начебто надихнув священник РПЦ і член Спілки письменників РФ Артемій Владіміров.

