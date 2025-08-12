У Росії налагоджують виробництво із фольги і картону антидронових дзвоників, які спроектовані священиком РПЦ. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому група російських жінок виготовляє антидронові дзвоники із фольги та картону.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, нова російська антидронова система має назву "Окоп-25", а на її створення та проектування росіян начебто надихнув священник РПЦ і член Спілки письменників РФ Артемій Владіміров.
Навпаки - в такому от стані, як зараз, коли в них рипить економіка, коли середньостатистичний засрашинець виготовляє шапочки з фольги для захисту від дронів, коли основу армії складають "добровольці-контрактинки" з тюрем та вчорашні боржники по іпотеці, з нулем навчання - це найкраще, на що б могла сподіватись Україна. Ніяка мілітаризація в засрашці стан засрашки не покращить, а стан України не погіршить. Мілітаризація там робиться не для того, аби щось покращити в економіці або на фронті. Ні. Вона там робиться, аби бидло від голодухи не бунтувало.
З обов'язкових елементів антидронового захисту забули:
- фрактальні захисники від випромінювання (захист від шкідливого випромінення дронів);
- ультразвукові погружні випромінювачі (для прання обдристаних штанів);
- титаново-вольфрамові генератори озону (покращення здоров'я особового складу);
- карликові кактуси (теж захищають від опромінення!).
Я теж всіх засобів не знаю, сподіваюсь, перелік продовжать інші знавці!
Фольгу та картон імпортозамістити на гівно та палки
руZZкому міру повірити - себе обманути!