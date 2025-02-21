Митрополит РПЦ Тихон заявив про територіальні претензії до Туреччини: "Верю, что Константинополь вернется в родную гавань, как Крым". ВIДЕО
Митрополит Сімферопольський і Кримський Тихон (Георгій Шевкунов), який вважається головним кандидатом у патріархи РПЦ у разі смерті нинішнього очільника російської церкви Кирила, заявив про територіальні претензії до Туреччини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, Тихон сказав, що вірить у те, що "Константинополь вернется в родную гавань, как Крым".
Топ коментарі
+34 Besya #601314
показати весь коментар21.02.2025 16:40 Відповісти Посилання
+15 Кончя
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+14 izzabaru #594100
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як і крим
А шо, гундяй вже подох?
післяв разі смерті нинішнього очільника російської церкви Кирила
- Куме! Новину чули? Митрополит РПЦ Тихон заявив про територіальні претензії до Туреччини: "Верю, что Константинополь вернется в родную гавань, как Крым" .
- А що тут такого? Замінять хрести на церквах, на півмісяці, приймуть іслам - і будуть у «рідній гавані»… Ризи у них і зараз мусульманськими символами віри» розшиті… (тільки вони про це не знають…).
Или как он может "вернуться" туда, где никогда не был? Какое отношение московиты имеют к Константинополю?
В Орде остался сын Ярослава Константин. В 1245 году он был отпущен и передал, что хан требует к себе самого Ярослава. Ярослав с братьями и племянниками приехал к Батыю. Часть дел была решена в Орде, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9) Святослав и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9) Иван Всеволодовичи с племянниками отправились домой, а Ярослава Всеволодовича Батый направил в столицу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Монгольской империи - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Каракорум. Ярослав двинулся в далекий путь и в августе 1246 года приехал в Монголию, где был свидетелем воцарения великого хана https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%8E%D0%BA Гуюкаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)#cite_note-18 [18]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)#cite_note-19 [19].
Ярослав подтвердил ярлык в 1246 году у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB) хана https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%8E%D0%BA Гуюка. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Плано Карпини рассказывает, что приехавший на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9#%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9 курултай https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85 великий князь владимирский Ярослав в один из дней был приглашён к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD хатун https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5 Туракине (Дорегене) - матери великого хана:
«которая, как бы в знак почета, дала ему есть и пить из собственной руки; и он вернулся в своё помещение, тотчас же занедужил и умер спустя семь дней, и все тело его удивительным образом посинело.
Яросла́в (Феодор) Все́володович (https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 8 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1190_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1190https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)#cite_note-2 [2] или https://ru.wikipedia.org/wiki/1191_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1191https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)#cite_note-3 [3], https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Переславль-Залесский - https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 30 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1246_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1246, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Каракорум), в крещении Фёдор - сын https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE Всеволода Большое Гнездо, князь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE переяславский (1200-1206), князь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE переяславль-залесский (1212-1238), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 великий князь киевский (1236-1238, 1243-1246), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 великий князь владимирский (1238-1246), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 князь новгородский (1215, 1221-1223, 1226-1229, 1231-1236).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9
Мова йде про батька Алєксандра Нєвского, - князя Ярослава, якого вбили в Монголії.
А самого Александра (тоді ще хлопчика) залишили аманатом (заручником) у Батия в Орді.
Александра виховали ординцем, він став "кровним братом" (через поріз на руці) сина Батия, - Сартака. Про це є прямі свідчення від монголів. Але в такому разі про "Лєдовоє побоіщє", якого ніхто не бачив, можна забути. Бо Александр у той час був ще зовсім дитиною.
Так спростовується один з російських міфів.
І він хрестив київлян в 988р.
Русь здобула статус християнської держави, хоча фактично перехід до християнства тривав іще кілька століть.
Сначала был общий финно-угорский язык. С дроблением и разделением народности он видоизменялся и обретал новые детали и даже перетекал в отдельные языки. До нашей современности дошли саамский, хантыйский и мансийский языки, которые до сих пор можно изучить в местных школах. Мордва, удмурты, коми и марийцы тоже обладают возможностью изучать свой родной язык после начальной школы.
Такого трешу, як зараз на цій планеті, я не знаю за всю історію людства. Хіба що Перша світова.
Ну, подивимося. Як правило, такий двіж закінчується або глобальною війною, або якимось революційним переформатуванням.
не знаю чому досі мовчать китайці, казахи, монголи,
бо по **********, якщо колись щось було захоплено
то це вже історично орські території...
а Ердоган обов,язково відповість!!!
"Куликово поле"
Возвратит Россия Русский Севастополь,
Станет снова Русским полуостров Крым,
Наш Босфор державный, наш Константинополь
И святыня мира Иерусалим,
Наш Босфор державный, наш Константинополь
И святыня мира Иерусалим!
....
Це лише уривок. Почитай весь текст балади. Просто одна ******* відкрито написала те, про що мріє 100 млн. ********.
Вижу горы и долины, вижу реки и поля.
Это русское приволье, это родина моя.
Вижу я Париж и Лондон,
Будапешт и Бухарест.
Это - русская держава, сколько здесь любимых мест?
Вижу пагоды в Шри Ланке и Корею, и Китай…
Где бы я ни ехал в танке,
всюду мой любимый край!
Вижу речку Амазонку,
крокодилов вижу я…
Это русская сторонка, это родина моя!
Недалече пирамиды, Нил течет - богат водой
Омывает русский берег!
Русь моя, горжусь тобой!
Вижу Вашингтон в долине,
Даллас вижу и Техас,
Как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас!
Над Сиднеем солнце всходит.
Утконос сопит в пруду.
Репродуктор гимн заводит.
С русским гимном в день войду!
Вот индейцы курят трубку. И протягивают мне.
Все на свете любят русских,
На родной моей земле!
(автора цього "опусу" роздавив, у власному автомобілі", кацапський танк, під Мелітополем, коли він тікав з Херсону, від ВСУ)
Не грецькою?
"Москва Третий Рим, а Четвертому не бывать"
Типу лружина московського Ваньки була Софія Палеолог - родичка останьного Басилевса Східної Римської Імперії...от тільки у тої Софії була старша сестра і 2 брати, тобто - вона ніколи не мала жодних прав на престол.
"Идея Москвы как Третьего Рима впервые чётко была сформулирована около 1523-1524 годов в одном из письменных посланий старца псковского Спасо-Елеазаровского монастыря монаха Филофея:
- "Два убо Рима падоша, а Третий стоит, а Четвертому не быти"
Якраз на початку 16 сторічча в одному з їх літописів ще й вказано, що Рюрик - нащадок Октавіана Августа.
Московити весь час намагаються чужу історію вкрасти - то Риму, то Русі...
Талмуд - це дещо інше.
ті, хто вірить в "великий вибух всесвіту", тобто атеїсти, досі не можуть пояснити, чому галактики розлітаються з прискоренням а не уповільненням, що суперечить закону збереження енергії
А предки юдеїв їли свинину... І "варили козеня в молоці матері його"... Так їм зараз повіситься?...
Вітхий Завіт це просто історія єврейського народу, яка ілюструє певні життєві принципи, які годяться будь якому народу.
Антисемітизм привнесений в християнство москалями, за інші народи де переслідували євреїв розписуватись не буду, але ані греко-католики ані протестанти на антисемітизм не страждають.
Крім москалів, у світі повно народів, які сповідують антисемітизм. Одні більше, інші менше. Сюди долучаються й історичні періоди... В Московії, Німеччині чи Польщі, євреї хоч і зневажалися, і проти них, зрідка, влаштовували погроми, однак не було державної політики переслідування та знищення, як в Іспанії, у 16 ст, чи Німеччині, 20-му.
Какая разница, что там кукарекает поп? 😉
Але тут ще гірше, бо у тої Софьї були 2 брати і старша сестра, яка стала дружиною сербського князя.
Тобто - вона не мала жодного права на трон Візантії, бо брати і старша сестра, звісно, вище її.
"Якийсь князь" - Ванька 3й. Цей поц по суті і зробив Московію сильною державою...