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Митрополит РПЦ Тихон заявив про територіальні претензії до Туреччини: "Верю, что Константинополь вернется в родную гавань, как Крым". ВIДЕО

Митрополит Сімферопольський і Кримський Тихон (Георгій Шевкунов), який вважається головним кандидатом у патріархи РПЦ у разі смерті нинішнього очільника російської церкви Кирила, заявив про територіальні претензії до Туреччини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, Тихон сказав, що вірить у те, що "Константинополь вернется в родную гавань, как Крым".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ієрей розлютив главу РПЦ Кирила словами "священник должен вести в царство небесное, а не патриотизмом заниматься": "Сядьте и подумайте о том, что вы ляпнули". ВIДЕО

Автор: 

агресія (1195) Кирил (453) РПЦ (516) Стамбул (234) Туреччина (3637) Ердоган Реджеп Таїп (962) русский мир (472)


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Топ коментарі
+34
Давай не зупиняйся, Ердоган оцінить 😸
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21.02.2025 16:40 Відповісти
+15
****** мракобесы поморци и скапци.
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21.02.2025 16:40 Відповісти
+14
А кацапи повернуться в родную монгольскую говєнь.

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21.02.2025 16:43 Відповісти
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Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
****** мракобесы поморци и скапци.
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21.02.2025 16:40 Відповісти
в говєнь.. він вернеться..
як і крим
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21.02.2025 16:40 Відповісти
...після смерті нинішнього очільника російської церкви...

А шо, гундяй вже подох?
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21.02.2025 16:40 Відповісти
так він і не жив
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21.02.2025 16:57 Відповісти
Готується))
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21.02.2025 17:02 Відповісти
гуня это воровской авторитет япончик
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21.02.2025 18:03 Відповісти
90%, що Кирил-це Вячеслав Іваньков
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21.02.2025 21:11 Відповісти
А п#зди ?
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21.02.2025 16:40 Відповісти
То що, гуня фсьо?
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21.02.2025 16:40 Відповісти
Можливо, після в разі смерті нинішнього очільника російської церкви Кирила
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21.02.2025 16:43 Відповісти


- Куме! Новину чули? Митрополит РПЦ Тихон заявив про територіальні претензії до Туреччини: "Верю, что Константинополь вернется в родную гавань, как Крым" .

- А що тут такого? Замінять хрести на церквах, на півмісяці, приймуть іслам - і будуть у «рідній гавані»… Ризи у них і зараз мусульманськими символами віри» розшиті… (тільки вони про це не знають…).

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21.02.2025 17:31 Відповісти
Давай не зупиняйся, Ердоган оцінить 😸
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21.02.2025 16:40 Відповісти
Рожа проходимца..
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21.02.2025 16:41 Відповісти
Благородна руцкая рожа.
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21.02.2025 16:53 Відповісти
Господи забери в нього залишки мозгу бо він явний клієнт психлікарні.
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21.02.2025 16:42 Відповісти
А кацапи повернуться в родную монгольскую говєнь.

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21.02.2025 16:43 Відповісти
В Родную гавань? Это куда? В Грецию? Или в Римскую Империю? Или в Македонию?
Или как он может "вернуться" туда, где никогда не был? Какое отношение московиты имеют к Константинополю?
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21.02.2025 16:43 Відповісти
Кацапи навіть свій курячий герб у Візантії ********. Може, тому й претендують.

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21.02.2025 16:52 Відповісти
При чём здесь хан Батый, и киевский князь Ярослав, который умер до начала татаро-монгольского нашествия на Киевскую Русь?
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21.02.2025 17:48 Відповісти
Ааа, быстро сменил картинку... Что так?
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21.02.2025 17:49 Відповісти
В постах Цензора нельзя сменить картинку - посты не редактируются - то у вас глюк какой-то. Эта картинка была еще до вашего поста.
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21.02.2025 19:50 Відповісти
Яросла́в (Феодор) Все́володович (https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 8 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1190_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1190https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)#cite_note-2 [2] или https://ru.wikipedia.org/wiki/1191_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1191https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)#cite_note-3 [3], https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Переславль-Залесский - https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 30 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1246_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1246, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Каракорум)

В Орде остался сын Ярослава Константин. В 1245 году он был отпущен и передал, что хан требует к себе самого Ярослава. Ярослав с братьями и племянниками приехал к Батыю. Часть дел была решена в Орде, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9) Святослав и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9) Иван Всеволодовичи с племянниками отправились домой, а Ярослава Всеволодовича Батый направил в столицу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Монгольской империи - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Каракорум. Ярослав двинулся в далекий путь и в августе 1246 года приехал в Монголию, где был свидетелем воцарения великого хана https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%8E%D0%BA Гуюкаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)#cite_note-18 [18]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)#cite_note-19 [19].

Ярослав подтвердил ярлык в 1246 году у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB) хана https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%8E%D0%BA Гуюка. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Плано Карпини рассказывает, что приехавший на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9#%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9 курултай https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85 великий князь владимирский Ярослав в один из дней был приглашён к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD хатун https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5 Туракине (Дорегене) - матери великого хана:

«которая, как бы в знак почета, дала ему есть и пить из собственной руки; и он вернулся в своё помещение, тотчас же занедужил и умер спустя семь дней, и все тело его удивительным образом посинело.
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21.02.2025 17:59 Відповісти
Понял, не тот Ярослав...
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21.02.2025 18:05 Відповісти
Той. Він одночасно був і київським князем.

Яросла́в (Феодор) Все́володович (https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 8 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1190_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1190https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)#cite_note-2 [2] или https://ru.wikipedia.org/wiki/1191_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1191https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)#cite_note-3 [3], https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Переславль-Залесский - https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 30 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1246_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1246, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Каракорум), в крещении Фёдор - сын https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE Всеволода Большое Гнездо, князь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE переяславский (1200-1206), князь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE переяславль-залесский (1212-1238), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 великий князь киевский (1236-1238, 1243-1246), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 великий князь владимирский (1238-1246), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 князь новгородский (1215, 1221-1223, 1226-1229, 1231-1236).
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21.02.2025 18:20 Відповісти
Да нет, не тот. Я имел в виду Ярослава Владимировича, сына великого Киевского князя Владимира, крестившего Киевскую Русь:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9
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21.02.2025 19:10 Відповісти

Мова йде про батька Алєксандра Нєвского, - князя Ярослава, якого вбили в Монголії.
А самого Александра (тоді ще хлопчика) залишили аманатом (заручником) у Батия в Орді.
Александра виховали ординцем, він став "кровним братом" (через поріз на руці) сина Батия, - Сартака. Про це є прямі свідчення від монголів. Але в такому разі про "Лєдовоє побоіщє", якого ніхто не бачив, можна забути. Бо Александр у той час був ще зовсім дитиною.
Так спростовується один з російських міфів.
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21.02.2025 19:29 Відповісти
Ніякої він не "Владимир", а Володимир.
І він хрестив київлян в 988р.
Русь здобула статус християнської держави, хоча фактично перехід до християнства тривав іще кілька століть.
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21.02.2025 23:50 Відповісти
В книжці читали
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21.02.2025 17:09 Відповісти
Есть несколько версий происхождения финно-угорских народов. В самой популярной предполагается, что это племя зародилось на Урале и в районе западного Приуралья. Позже оно распалось на несколько звеньев. Раскол и обособление продолжалось вплоть до первых столетий нашего времени. Из-за того, что поселения находились вдалеке друг от друга, единого государства не получилось.
Сначала был общий финно-угорский язык. С дроблением и разделением народности он видоизменялся и обретал новые детали и даже перетекал в отдельные языки. До нашей современности дошли саамский, хантыйский и мансийский языки, которые до сих пор можно изучить в местных школах. Мордва, удмурты, коми и марийцы тоже обладают возможностью изучать свой родной язык после начальной школы.
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21.02.2025 17:27 Відповісти
Сміяться в якому місці? А угорська, естонська, фінська мови, "до савременнасти не дашли"?
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21.02.2025 17:36 Відповісти
ердоган, ****** ему промеж рогов... може очунює
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21.02.2025 16:45 Відповісти
Ахахах. Більше трешу, більше.
Такого трешу, як зараз на цій планеті, я не знаю за всю історію людства. Хіба що Перша світова.
Ну, подивимося. Як правило, такий двіж закінчується або глобальною війною, або якимось революційним переформатуванням.
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21.02.2025 16:45 Відповісти
Маразм міцнішає, рпц претендує на вселенський *********.
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21.02.2025 16:46 Відповісти
Нема такої структури у фсб, більше чим на управління вони не тягнуть
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21.02.2025 17:08 Відповісти
Гундяй уже сказал - нафіга нам берег турєцкій, ми самі с усамі. В Саранске самий раз место для Третьего Рима на болотах. Триста лет жили без патриарха и ничего.
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21.02.2025 16:48 Відповісти
Ердоган, фас!
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21.02.2025 16:49 Відповісти
У ердрганчика зара якраз проблеми з опозицією; може використати ситуацію для об'єднання турків проти "агресії зовнішнього ворога" на свою користь.
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31.03.2025 17:01 Відповісти
Ердогану покажіть.
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21.02.2025 16:53 Відповісти
піп забув що їх гавань, це болота московії і все..
не знаю чому досі мовчать китайці, казахи, монголи,
бо по **********, якщо колись щось було захоплено
то це вже історично орські території...
а Ердоган обов,язково відповість!!!
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21.02.2025 17:01 Відповісти
Каліфорнію й Аляску забув
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21.02.2025 17:06 Відповісти
Дебіла шматок, ху....ло від тебе відмовиться, а ти ще раз довів, що ху....лостану довіряти немає сенсу. До речи не тільки сусідам, а всім. А нам ще раз надо домогтися виводу московського патріархату з України
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21.02.2025 17:06 Відповісти
Заспокойтеся, на кацапстані без дозволу "коопєратіва озєро" нічого серйозного не відбувається. Там за "отсєбятіну" можна або "новічок" у труси впіймати, або сокиру у голову (алєксандра мєня пам'ятаєте?).
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31.03.2025 17:09 Відповісти
У них скоро мусульман стане більше, ніж християн - а вони про Константинополь мріють...
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21.02.2025 17:07 Відповісти
Жанна Бичевская.
"Куликово поле"

Возвратит Россия Русский Севастополь,
Станет снова Русским полуостров Крым,
Наш Босфор державный, наш Константинополь
И святыня мира Иерусалим,
Наш Босфор державный, наш Константинополь
И святыня мира Иерусалим!
....

Це лише уривок. Почитай весь текст балади. Просто одна ******* відкрито написала те, про що мріє 100 млн. ********.
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21.02.2025 17:26 Відповісти
Я колись читав... У них подібного - "што у дурака - махорки..."

Вижу горы и долины, вижу реки и поля.
Это русское приволье, это родина моя.
Вижу я Париж и Лондон,
Будапешт и Бухарест.
Это - русская держава, сколько здесь любимых мест?

Вижу пагоды в Шри Ланке и Корею, и Китай…
Где бы я ни ехал в танке,
всюду мой любимый край!
Вижу речку Амазонку,
крокодилов вижу я…
Это русская сторонка, это родина моя!

Недалече пирамиды, Нил течет - богат водой
Омывает русский берег!
Русь моя, горжусь тобой!
Вижу Вашингтон в долине,
Даллас вижу и Техас,
Как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас!

Над Сиднеем солнце всходит.
Утконос сопит в пруду.
Репродуктор гимн заводит.
С русским гимном в день войду!
Вот индейцы курят трубку. И протягивают мне.
Все на свете любят русских,
На родной моей земле!
(автора цього "опусу" роздавив, у власному автомобілі", кацапський танк, під Мелітополем, коли він тікав з Херсону, від ВСУ)
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21.02.2025 17:53 Відповісти
Ффух..ну хоч винагорода знайшла свого хєроя..буде кабздону хіти писати..
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21.02.2025 19:25 Відповісти
А що, не знали? Це колишній український журналіст, чи-то з Херсона, чи з Миколаєва. ще до війни "рвав сраку за "русский мир". З приходом кацапів - пішов їм прислужувать... Крутився в орбіті Сальдо... (Мені ліньки шукать його прізвище) Коли наші "давонули " на Херсон - чкурнув на південний схід. Вночі, тікаючи, на власному автомобілі, потрапив під гусениці танка "родненьких асвабадителев"...
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21.02.2025 20:41 Відповісти
Недоразвитые,недоношенные - ваша гавань ещё в утробе.С начала нашей эры ваша обитель трясина и болото.И чтобы вы не делали находитья вам там ещё по крайней мере несколько веков.Трясина вас всё-равно засосёт в ваши родные пинаты.Московию,с небольшой территории болота.Вы обречены-со своим главным ************* кириллом-гундяевым.
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21.02.2025 17:09 Відповісти
До речі, а владика у ху....лостані це дорівнює начальнику відділу фсб
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21.02.2025 17:11 Відповісти
Мокшанські болота твоя говень, попяра смердючий
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21.02.2025 17:14 Відповісти
Скиньте це Ердогану на вайбер.
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21.02.2025 17:17 Відповісти
спасіба цензару, узрєл я здєся сатану. нікагда нє думал что он даже носіт ачкі
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21.02.2025 17:20 Відповісти
Хіба Візантія була російською імперією?
Не грецькою?
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21.02.2025 17:27 Відповісти
Вважають себе спадкоємцями обох Римів
"Москва Третий Рим, а Четвертому не бывать"
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21.02.2025 17:30 Відповісти
Я читав "послание старца Елиазарова манастыря"... А ризи їм тчуть і розшивають золотом сирійські ткачі-мусульмани... Тому на них і вишиті арабсьою в"яззю вислови: "Аллах великий", "Нема бога, крім Аллаха..." і так далі...
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21.02.2025 18:02 Відповісти
От тільки ці вважання не засновані геть ні на чому.
Типу лружина московського Ваньки була Софія Палеолог - родичка останьного Басилевса Східної Римської Імперії...от тільки у тої Софії була старша сестра і 2 брати, тобто - вона ніколи не мала жодних прав на престол.
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21.02.2025 19:54 Відповісти
Московська релігіозно-національна концепція 16-го сторіччя.

"Идея Москвы как Третьего Рима впервые чётко была сформулирована около 1523-1524 годов в одном из письменных посланий старца псковского Спасо-Елеазаровского монастыря монаха Филофея:
- "Два убо Рима падоша, а Третий стоит, а Четвертому не быти"
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21.02.2025 20:25 Відповісти
Ну то - якраз по Івану 3му і була сформульована. Але заснована на брехні, такій саме, як і "шапка мономаха".
Якраз на початку 16 сторічча в одному з їх літописів ще й вказано, що Рюрик - нащадок Октавіана Августа.
Московити весь час намагаються чужу історію вкрасти - то Риму, то Русі...
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21.02.2025 21:53 Відповісти
Якщо немає свого - крадуть чуже...
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22.02.2025 06:09 Відповісти
Вкрасти, вбити--то їх рідне; сидить глибоко, у генах.
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31.03.2025 17:41 Відповісти
Я ж тобі про це й написав... Займався, у свій час, "релігієзнавством"... Дражню "вірунів", коли кажу, що християнство - "єретична секта, що вийшла з юдаїзму" ... Ох їх і "тіпає"! ... Особливо, коли порівнюю християнську "Біблію" та юдейський "Талмуд"...
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21.02.2025 21:57 Відповісти
Тора може, а не Талмуд? Тора - це й є Ветхій Завєт Біблії.
Талмуд - це дещо інше.
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22.02.2025 02:13 Відповісти
дражниш своїх прадідів які були християнами

ті, хто вірить в "великий вибух всесвіту", тобто атеїсти, досі не можуть пояснити, чому галактики розлітаються з прискоренням а не уповільненням, що суперечить закону збереження енергії
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22.02.2025 06:42 Відповісти
А прапрапрадіди мої були язичниками... І як тепер мені з цим жить?
А предки юдеїв їли свинину... І "варили козеня в молоці матері його"... Так їм зараз повіситься?...
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22.02.2025 06:51 Відповісти
Ну, чого не знали? В Біблії відкрито говориться про "синів Ізраїлевих", про "пращура Авраама", "Ісуса Навіна", "царя Соломона"... Просто "віруни звичайні", здебільшого , мають антисемітські настрої... І для них подібне "одкровення" - "серпом по яйцях"... Я, точно так само, "стібався" і з мусульман - коли вказував, що вони шанують християнських святих - "Ісу" (Ісуса Христа), і "Марьям" (Марію)...

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22.02.2025 12:36 Відповісти
Максвел (той що заснував електродинаміку) та Гейзенберг (той що заснував квантову механіку) були віруючими. Гейзенберг відвідував храм щотижня. Ейнштейн не вважав себе ані віруючим ані атеїстом.

Вітхий Завіт це просто історія єврейського народу, яка ілюструє певні життєві принципи, які годяться будь якому народу.

Антисемітизм привнесений в християнство москалями, за інші народи де переслідували євреїв розписуватись не буду, але ані греко-католики ані протестанти на антисемітизм не страждають.
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22.02.2025 16:57 Відповісти
Ну то й що? Я живу по принципу: "Хай вірять, у що хочуть - аби ця віра не заважала жить мені та моїй сім"ї..."
Крім москалів, у світі повно народів, які сповідують антисемітизм. Одні більше, інші менше. Сюди долучаються й історичні періоди... В Московії, Німеччині чи Польщі, євреї хоч і зневажалися, і проти них, зрідка, влаштовували погроми, однак не було державної політики переслідування та знищення, як в Іспанії, у 16 ст, чи Німеччині, 20-му.
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22.02.2025 17:39 Відповісти
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21.02.2025 17:30 Відповісти
Шановні відвідувачі форуму, перекладіть цей виступ турецькою мовою , хто її знає досконало. Треба надіслати це турецьким спецслужбами, вони повинні бути готові до провокацій. Бо цей ФСБешник в рясі просто так нічого б не сказав. Усе погоджується у кремлі.
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21.02.2025 17:44 Відповісти
Береш в компі перекладач Гугл і вибераеш Турецьку мову , копіюєш текст, скидаеш текст, нажимаеш перекласти і вуаля і тобі переклад , відправляєш куди завгодно .
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21.02.2025 20:10 Відповісти
Попы, скоморохи и проститутки хорошо живут при любой власти.
Какая разница, что там кукарекает поп? 😉
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21.02.2025 17:48 Відповісти
це повинні почути в Туреччині!!!!!!!!!!!!!!!! давно там московитів не *******
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21.02.2025 18:16 Відповісти
При цьому радники Трампа, називають Зелю диктатором саме через те, що він забороняє цю т.з. церкву...
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21.02.2025 19:30 Відповісти
Хай ze патріоти ху@ла претензії Трампу за Аляску кинуть , там давно уже за це балакали , навіть ху@ловський скоморох Растаргуев співав щоб Америка повернула їм Аляску ! І подивимось на реакцію Трампа і поступки !
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21.02.2025 20:00 Відповісти
Взагалі,про те що Масква 3-й Рім вперше у своїй маячні заявив напівбожевільний монах Філофей,десь у псковських лісах,здається. Підстава: якийсь масковскій князь,отруїв свою жінку,десь на початку 15 ст. і за сприяння Папи женився на племінниці останнього візантійського імператора Софії Палеолог (здається),яка ніколи не жила у Візантії,а її батько втік в Італію ще до падіння Константинополя. Через років 100 Філофєй виріши що Масква тепер 3-й Рим.Але кацапи про цю маячню знов згадали в середині 18 ст. коли воювали за Чорне море (наші придуркуваті запорожці їм дуже допомагали...
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21.02.2025 20:02 Відповісти
Софья Палєолог жила у Візантії - точнійше - у Мореї, яка була вассальна Візантії.
Але тут ще гірше, бо у тої Софьї були 2 брати і старша сестра, яка стала дружиною сербського князя.
Тобто - вона не мала жодного права на трон Візантії, бо брати і старша сестра, звісно, вище її.
"Якийсь князь" - Ванька 3й. Цей поц по суті і зробив Московію сильною державою...
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22.02.2025 02:16 Відповісти
Определяющим в судьбе Зои стало падение Византийской империи. Император Константин погиб в 1453 году во время осады Константинополя. Спустя 7 лет, в 1460 году, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82 Морейский деспотат был захвачен турецким султаном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_II_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C Мехмедом II и Зоя была вынуждена бежать от турок сначала вместе с семьёй на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2) Корфу, а потом - в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC Рим, где её отец Фома был признан законным наследником византийского престолаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3#cite_note-%D0%90-6 [6], и в последний год своей жизни перешёл в католицизм - как и, чуть позже, его дети. Палеологи поселились при дворе папы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%82_IV Сикста IV[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 1585 дней] (заказчика Сикстинской капеллы)
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22.02.2025 12:37 Відповісти
Владика син сатани то Путін бо тато Зеського живий а ви будете мати гріх за такі речі
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21.02.2025 20:49 Відповісти
Ваша гавань в аду, откуда вы все вышли и куда должны возвратиться!
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22.02.2025 09:02 Відповісти
Ніт, у вашу говень не повернеться
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22.02.2025 09:53 Відповісти
Правильно, територіапльні претензії до Османської імперії, думаю мокрого місця не залишиться від кацапів.
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22.02.2025 10:56 Відповісти
Давайте друзяки, ще на Туреччину зазіхніть, ото вже точно попкорну наїмося!!!
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23.02.2025 14:21 Відповісти
Только после образования Американской Народной Республики и входа её в состав матушки Раzzеи.
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31.03.2025 17:41 Відповісти
 
 