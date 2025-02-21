Митрополит РПЦ Тихон заявив про територіальні претензії до Туреччини: "Верю, что Константинополь вернется в родную гавань, как Крым". ВIДЕО

Митрополит Сімферопольський і Кримський Тихон (Георгій Шевкунов), який вважається головним кандидатом у патріархи РПЦ у разі смерті нинішнього очільника російської церкви Кирила, заявив про територіальні претензії до Туреччини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, Тихон сказав, що вірить у те, що "Константинополь вернется в родную гавань, как Крым".

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