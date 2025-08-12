Український дрон-"ждун" із засідки атакує двох окупантів на квадроциклі. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український дрон-"ждун" із засідки атакує двох окупантів на квадроциклі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як дрон-камікадзе вичікує ціль, а потім здіймається угору і атакує її.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Росії налагоджують виробництво із фольги і картону антидронових дзвоників, які спроектовані священиком РПЦ. ВIДЕО