Український дрон-"ждун" із засідки атакує двох окупантів на квадроциклі. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому український дрон-"ждун" із засідки атакує двох окупантів на квадроциклі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як дрон-камікадзе вичікує ціль, а потім здіймається угору і атакує її.
Топ коментарі
+6 Потужний Гарант
12.08.2025 13:02
+4 Горбунков СС
12.08.2025 12:51
+1 Деніс Войцеховський
12.08.2025 12:48
