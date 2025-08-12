УКР
Український дрон-"ждун" із засідки атакує двох окупантів на квадроциклі. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український дрон-"ждун" із засідки атакує двох окупантів на квадроциклі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як дрон-камікадзе вичікує ціль, а потім здіймається угору і атакує її.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Росії налагоджують виробництво із фольги і картону антидронових дзвоників, які спроектовані священиком РПЦ. ВIДЕО

Приїхали!!!
12.08.2025 13:02
Піста підкралась непомітно...
12.08.2025 12:51
Важко уявити собі морально-психічний стан людей на ЛБЗ. Коли смерть може прилетіти будь-якої миті з будь-якого напрямку.
Не дивно, що наркотики, повії, гемблінг.
12.08.2025 12:48
12.08.2025 12:48
а де на ЛБЗ повії? щось я ще не зустрічав
12.08.2025 13:04
12.08.2025 13:04 Відповісти
Безпосередньо на ЛБЗ немає, а у прифронтових містах, типу Слов'янська і Краматорська, їх вдосталь.
12.08.2025 13:05
12.08.2025 13:05 Відповісти
+, є таке
12.08.2025 13:05
12.08.2025 13:05 Відповісти
та нема їх аж так близько у ЛБЗ, то все казочки. Загалом у Дніпрі і Харкові - так.
12.08.2025 13:17
12.08.2025 13:17 Відповісти
Начебто деякі місцеві цим підробляють.
А дехто з них заодно зливає русні зміст розмов з бійцями.
Хтось, чи Офіцер, чи Снайпер, попереджав, що тимчасовим подругам якщо і розповідати, який ти Рембо, то без прив'язки до локацій або підрозділу.
12.08.2025 13:22
12.08.2025 13:22 Відповісти
Уточните, про каких солдат вы говорите.
12.08.2025 13:13
12.08.2025 13:13 Відповісти
Про всіх. Біологія що у нас, що у русні - однакова.
12.08.2025 13:15
12.08.2025 13:15 Відповісти
Так вы разведчик наверно, раз по обе стороны от нуля обстановку знаете.
12.08.2025 13:20
12.08.2025 13:20 Відповісти
Тобто ви думаєте, що ці всі мерзенні явища притаманні виключно русні, а наші - всі поголовно святі?
12.08.2025 13:23
12.08.2025 13:23 Відповісти
Я не могу говорить за всех. Я не общался со всеми бойцами ВСУ, чтобы утверждать про шлюх и наркоманов в окопах. Но раз вы такое утверждаете, значит лично сталкивались, я прав? Вы же не станете распространять наративы сидя на диване ни разу не видевши окопа?
12.08.2025 13:31
12.08.2025 13:31 Відповісти
Дивно, я нічого не писав конкретно про повій в окопах, але ви вже другий, хто мені це закидає.
Повії досить далеко від ЛБЗ. Вище сказали, що є у Слов'янську і Краматорську, а ті, що подорожче і себе цінують - в Дніпрі та Харкові.
12.08.2025 13:33
12.08.2025 13:33 Відповісти
А еще в Бангкоке, Бухаресте, мацвапитдере и много где. Так что насчет солдат со шлюхами и наркотиками? Где вы с такими сталкивались? Или вам сын маминой подруги рассказывал?
12.08.2025 13:40
12.08.2025 13:40 Відповісти
Ось https://ban.media/story/dolya-ukrajinskogo-gemblingu про гемблінг від безпосередньо зацікавлених.
Про наркотики: Наркозалежність в армії - наслідок психотравми чи злочин?
Про повій: https://dumskaya.net/news/tseny-v-dollarah-skidki-*******-i-politceyskiy-s-180972/ Цены в долларах, скидки военным и полицейский шмаровоз в комендантский час: как большая война повлияла на одесскую проституцию
12.08.2025 13:46
12.08.2025 13:46 Відповісти
До того ж психічні розлади після цього невиліковні. Хоча "лікарі" ВЛК іншої думки, усіх штампують необмежено придатними.
12.08.2025 13:14
12.08.2025 13:14 Відповісти
12.08.2025 12:51
12.08.2025 13:02
Гоп, стоп, ми падашлі із за угла
12.08.2025 14:15
12.08.2025 14:15 Відповісти
Улыбнитесь, сейчас вылетит птичка
12.08.2025 14:16
12.08.2025 14:16 Відповісти
 
 