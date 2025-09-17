Силы беспилотных систем уничтожили три установки ПВО противника стоимостью $80-90 миллионов. ФОТОрепортаж

Силы беспилотных систем уничтожили три установки ПВО противника стоимостью $80-90 миллионов долларов.

В августе добычей операторов 412-го полка Nemesis стали два ЗРК "Тор-M2", пусковая установка ЗРК "Бук-M3" и РЛС от ЗРК "Бук-M2", сообщает Цензор.НЕТ.

"Противник меняет тактику, пытается нас остановить, спрятаться, но тщетно - наше возмездие настигает свою цель. Мы не разглашаем наши инновационные решения, поэтому пока не можем опубликовать видео самих поражений. Как придет время, мы обязательно его покажем", - сообщили наши защитники.

412-й полк Nemesis продолжает наносить многомиллионные убытки врагу, охотясь на его ценную технику и разрушая наступательные планы.











