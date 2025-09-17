Силы беспилотных систем уничтожили три установки ПВО противника стоимостью $80-90 миллионов. ФОТОрепортаж
Силы беспилотных систем уничтожили три установки ПВО противника стоимостью $80-90 миллионов долларов.
В августе добычей операторов 412-го полка Nemesis стали два ЗРК "Тор-M2", пусковая установка ЗРК "Бук-M3" и РЛС от ЗРК "Бук-M2", сообщает Цензор.НЕТ.
"Противник меняет тактику, пытается нас остановить, спрятаться, но тщетно - наше возмездие настигает свою цель. Мы не разглашаем наши инновационные решения, поэтому пока не можем опубликовать видео самих поражений. Как придет время, мы обязательно его покажем", - сообщили наши защитники.
412-й полк Nemesis продолжает наносить многомиллионные убытки врагу, охотясь на его ценную технику и разрушая наступательные планы.
Топ комментарии
+4 Aleksey Karpenko #603220
показать весь комментарий17.09.2025 14:34 Ответить Ссылка
+4 Aleksey Karpenko #603220
показать весь комментарий17.09.2025 14:59 Ответить Ссылка
+2 Kristobal Juan
показать весь комментарий17.09.2025 14:37 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нема грошей-нема війни
А то статті одного дня виходять про знищення літаків , кораблів і т.п. - а у загальному підрахунку +0