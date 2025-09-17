РУС
4 267 18

Силы беспилотных систем уничтожили три установки ПВО противника стоимостью $80-90 миллионов. ФОТОрепортаж

Силы беспилотных систем уничтожили три установки ПВО противника стоимостью $80-90 миллионов долларов.

В августе добычей операторов 412-го полка Nemesis стали два ЗРК "Тор-M2", пусковая установка ЗРК "Бук-M3" и РЛС от ЗРК "Бук-M2", сообщает Цензор.НЕТ.

"Противник меняет тактику, пытается нас остановить, спрятаться, но тщетно - наше возмездие настигает свою цель. Мы не разглашаем наши инновационные решения, поэтому пока не можем опубликовать видео самих поражений. Как придет время, мы обязательно его покажем", - сообщили наши защитники.

412-й полк Nemesis продолжает наносить многомиллионные убытки врагу, охотясь на его ценную технику и разрушая наступательные планы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБС совместно с ССО поразили один из крупнейших НПЗ России - "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области. ВИДЕО

армия РФ (20564) ПВО (3116) РЛС (86) уничтожение (7925) ЗРК (225) Силы беспилотных систем (227)
Топ комментарии
+4
На війні оперувати вартістю знищеної техніки це рафіновний примітивізм.
показать весь комментарий
17.09.2025 14:34 Ответить
+4
Оперувати необхідно не вартістю техніки, а абсолютними цифрами втрат. Цінність техніки не в її вартості, а в її наявності і ефективності.
показать весь комментарий
17.09.2025 14:59 Ответить
+2
Будь яка війна є економічною. Крім людей, воюють гроші. Тому оперувати втратами ворога у грошах корисно і потрібно.
показать весь комментарий
17.09.2025 14:37 Ответить
На війні оперувати вартістю знищеної техніки це рафіновний примітивізм.
показать весь комментарий
17.09.2025 14:34 Ответить
Будь яка війна є економічною. Крім людей, воюють гроші. Тому оперувати втратами ворога у грошах корисно і потрібно.
показать весь комментарий
17.09.2025 14:37 Ответить
Враховуючи скільки у кідарів залишилося від срср та з барського плєча віддали на той час керівники України то потрібно хоча б розуміти на скільки в них взагалі того хламу в грошовому еквіваленті, тоді буде зрозуміло рівень нанесеного збитку.
показать весь комментарий
17.09.2025 14:54 Ответить
Оперувати необхідно не вартістю техніки, а абсолютними цифрами втрат. Цінність техніки не в її вартості, а в її наявності і ефективності.
показать весь комментарий
17.09.2025 14:59 Ответить
Хіба вартість техніки не говорить про її ефективність?
показать весь комментарий
17.09.2025 15:37 Ответить
Є різна техніка. Наприклад на складах повно техніки с часів СССР, її остаточна вартість 0, але для нас вона може бути безцінною.
показать весь комментарий
17.09.2025 16:02 Ответить
тобто по Вашій логіці збити 5 шахедів це краще ніж знижити 1 ЗРК Бук бо 5 більше ніж 1?
показать весь комментарий
17.09.2025 15:46 Ответить
иногда именно так....
показать весь комментарий
17.09.2025 16:03 Ответить
Це не моя логіка, а ваші фантазії.
показать весь комментарий
17.09.2025 16:03 Ответить
+ оперативной угрозе нашим войскам
показать весь комментарий
17.09.2025 16:02 Ответить
Я б не сказав, що знищений Бук це + загрозі для ЗСУ.
показать весь комментарий
17.09.2025 16:10 Ответить
хоч зрозумів своє написане? наприклад знищено 1000 патронів снайперської гвинтівки, ефективних на 100%, і знищено 1 с300 або су30 ефективність +-50%. питання: так де більше втрат? аби ляпнуть...
показать весь комментарий
17.09.2025 18:22 Ответить
Війна це завжди про гроші.
Нема грошей-нема війни
показать весь комментарий
17.09.2025 15:20 Ответить
Чим дорожча техніка, тим важче її замінити, створити нову.
показать весь комментарий
17.09.2025 15:45 Ответить
Це майже те, що я вже написав: "Цінність техніки не в її вартості, а в її наявності...". Крім того для бюджету і росії, і України $80-90 миліонів абсолтно не критична сумма, але створити її знову вже проблема (відсутність потужностей, санкції...).
показать весь комментарий
17.09.2025 16:08 Ответить
Молодці хлопці.
показать весь комментарий
17.09.2025 15:14 Ответить
Надіюсь у завтрішньому звіті за 17 вересня зобачити ППО + 3 !!!
А то статті одного дня виходять про знищення літаків , кораблів і т.п. - а у загальному підрахунку +0
показать весь комментарий
17.09.2025 15:43 Ответить
Хлопці звісно молодці! Але чому не комплексно? Краще би так: "Сили безпілотних систем знищили три установки ППО противника, що дозволило на цій ділянці фронту застосувати штурмову авіацію та знищити КАБами важливі військові цілі на глибину 60 км тилу ворога!
показать весь комментарий
17.09.2025 15:44 Ответить
 
 