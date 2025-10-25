РУС
ГУР сожгло российскую ПВО: минус три комплекса за два дня. ВИДЕО

Бойцы Главного управления разведки продолжают уничтожать технику врага на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской областей и Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 23 и 24 октября операторы дронов поразили дорогостоящие системы противовоздушной обороны: две радиолокационные станции "Небо" и зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Видео боевой работы обнародовано на официальном телеграмм-канале ГУР.

Ранее сообщалось, что бойцы ГУР сожгли новейшую российскую РЛС "Валдай" в оккупированном Крыму.

Читайте также: Более 1,5 тысячи женщин служат в рядах ГУР, - Буданов

армия РФ (21029) РЛС (91) уничтожение (8247) техника (1854) ЗРК (229) ГУР (628)
Там, де немає всовування свого рила єрмаком у справи військових, там одразу ОЧЕВИДНИЙ і результат!!
Ось такий він, збіг обставин!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
25.10.2025 11:11 Ответить
Це ви спрямували до бійців Головного управління розвідки з Австрії - де працюють диванні війська швидкого друкування... ???

Героям слава!
Героям слава!
Героям слава!
Але це не вам.
25.10.2025 11:35 Ответить
 
 