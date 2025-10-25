ГУР сожгло российскую ПВО: минус три комплекса за два дня. ВИДЕО
Бойцы Главного управления разведки продолжают уничтожать технику врага на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской областей и Крыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, 23 и 24 октября операторы дронов поразили дорогостоящие системы противовоздушной обороны: две радиолокационные станции "Небо" и зенитно-ракетный комплекс "Бук".
Видео боевой работы обнародовано на официальном телеграмм-канале ГУР.
Ранее сообщалось, что бойцы ГУР сожгли новейшую российскую РЛС "Валдай" в оккупированном Крыму.
Ось такий він, збіг обставин!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
Героям слава!
Героям слава!
Героям слава!
Але це не вам.