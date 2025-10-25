УКР
2 232 3

ГУР спалило російську ППО: мінус три комплекси за два дні. ВIДЕО

Бійці Головного управління розвідки продовжують нищити техніку ворога на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської областей та Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 23 та 24 жовтня оператори дронів уразили дороговартісні системи протиповітряної оборони: дві радіолокаційні станції "Нєбо" та зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Відео бойової роботи оприлюднено на офіційному телеграм-каналі ГУР.

Раніше повідомлялося, що бійці ГУР спалили новітню російську РЛС "Валдай" в окупованому Криму.

Там, де немає всовування свого рила єрмаком у справи військових, там одразу ОЧЕВИДНИЙ і результат!!
Ось такий він, збіг обставин!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
показати весь коментар
25.10.2025 11:11 Відповісти
Це ви спрямували до бійців Головного управління розвідки з Австрії - де працюють диванні війська швидкого друкування... ???

Героям слава!
Героям слава!
Героям слава!
Але це не вам.
показати весь коментар
25.10.2025 11:35 Відповісти
Не іронізуйте і не хаміть людині не знаючи про неї нічого ! Сиди собі тихенько і дуй в трубочку.
показати весь коментар
25.10.2025 12:28 Відповісти
 
 