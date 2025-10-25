ГУР спалило російську ППО: мінус три комплекси за два дні. ВIДЕО

Бійці Головного управління розвідки продовжують нищити техніку ворога на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської областей та Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 23 та 24 жовтня оператори дронів уразили дороговартісні системи протиповітряної оборони: дві радіолокаційні станції "Нєбо" та зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Відео бойової роботи оприлюднено на офіційному телеграм-каналі ГУР.

Раніше повідомлялося, що бійці ГУР спалили новітню російську РЛС "Валдай" в окупованому Криму.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Читайте також: Понад 1,5 тисячі жінок служать у лавах ГУР, - Буданов