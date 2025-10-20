Бійці ГУР спалили новітню російську РЛС "Валдай" в окупованому Криму. ВIДЕО

Безпілотники Головного управління розвідки виявили та уразили замасковану новітню радіолокаційну систему "Валдай" росіян на території аеродрому "Джанкой" у тимчасово окупованому Криму.

Зазначається, що бійці Управління безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України прицільно уразили замасковану росіянами дороговартісну радіолокаційну систему на аеродромі "Джанкой" у Криму.

РЛС "Валдай" ― новітній російський комплекс, призначений для виявлення та боротьби із малорозмірними БПЛА.

РЛС "Валдай" уперше презентували на російському форумі у 2018 році як один з основних елементів ППО, здатний виводити з ладу дрони ще до наближення до об'єкта.

Ураження РЛС "Валдай" суттєво знижує ефективність протиповітряної оборони противника в регіоні та робить аеродром менш захищеним від атак безпілотних систем.

Аеродром "Джанкой" використовується окупантами як важлива військова база. Тут базується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії, а також три ескадрильї з гелікоптерами Мі-8, Мі-35М, Мі-23, Ка-28, Ка-5. На території аеродрому також перебувають гелікоптери прикордонної служби ФСБ РФ.

