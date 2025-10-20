Бійці ГУР спалили новітню російську РЛС "Валдай" в окупованому Криму. ВIДЕО
Безпілотники Головного управління розвідки виявили та уразили замасковану новітню радіолокаційну систему "Валдай" росіян на території аеродрому "Джанкой" у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомило ГУР МОУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що бійці Управління безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України прицільно уразили замасковану росіянами дороговартісну радіолокаційну систему на аеродромі "Джанкой" у Криму.
РЛС "Валдай" ― новітній російський комплекс, призначений для виявлення та боротьби із малорозмірними БПЛА.
Довідково
РЛС "Валдай" уперше презентували на російському форумі у 2018 році як один з основних елементів ППО, здатний виводити з ладу дрони ще до наближення до об'єкта.
Ураження РЛС "Валдай" суттєво знижує ефективність протиповітряної оборони противника в регіоні та робить аеродром менш захищеним від атак безпілотних систем.
Аеродром "Джанкой" використовується окупантами як важлива військова база. Тут базується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії, а також три ескадрильї з гелікоптерами Мі-8, Мі-35М, Мі-23, Ка-28, Ка-5. На території аеродрому також перебувають гелікоптери прикордонної служби ФСБ РФ.
