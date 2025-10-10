УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9620 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення ворожої техніки в Криму
1 779 10

Унікальна спецоперація: морські дрони Lasar’s Group вивели з ладу три російські РЛС у Криму. ВIДЕО

Знищили три російські РЛС на 100 млн доларів — унікальна операція в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на першого віцепрем'єр-міністра – міністра із цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Засновник підрозділу Lasar’s Group НГУ Павло Єлізаров розкрив деталі унікальної операції в окупованому Криму. Спільно із 73 Морським центром спеціальних операцій вони знищили комплекс із трьох російських РЛС "Небо-М" вартістю 100 мільйонів доларів", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В 11-й бригаді НГУ розповіли, як захопили ворожу РЛС під час боїв у 2022 році: У 2-х км ідуть бої, а ми кочегарим на Миколаїв. ВIДЕО

Росіяни заявляють, що "Небо-М" — найсучасніша радіолокаційна станція, яка ідентифікує навіть стелс-літаки F-22 та F-35. Однак ідентифікувати українські дрони вона не змогла.

Зазначається, що українські воїни отримали супутникові дані з позиціями російських баз із РЛС, а потім використали морські дрони як носії важких бомберів для завдавання високоточних ударів. Одна атака — і три ключові РЛС з "гордості російського ППО" перетворилися на брухт.

Також дивіться: Бійці ГУР уразили радіолокаційні станції та інші цілі росіян в окупованому Криму. ВIДЕО

"Спільно з військовими масштабуємо інновації, щоб ефективно знищувати окупантів, де б вони не були", - наголосив Федоров.

Автор: 

Крим (14270) РЛС (70) Національна гвардія (1662)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Гарна робота-всім виконавцям респект...
показати весь коментар
10.10.2025 19:47 Відповісти
+3
Файно! Зрештую потрібно чекати на шваблики десь на:
Новофедорівка,
Кача,
Феодосія,
А краще було би - кримський місток!
показати весь коментар
10.10.2025 19:48 Відповісти
+3
Так у тебе є шанс допомогти мешканцям Запоріжжя.
Чо му ти ще на дивані?
Мені не дзеркаль, 30 місяців за які я отримав УБД.
показати весь коментар
10.10.2025 20:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна робота-всім виконавцям респект...
показати весь коментар
10.10.2025 19:47 Відповісти
Файно! Зрештую потрібно чекати на шваблики десь на:
Новофедорівка,
Кача,
Феодосія,
А краще було би - кримський місток!
показати весь коментар
10.10.2025 19:48 Відповісти
Тільки що з того мешканцям Запоріжжя, по яким впритул, луплять російські "Урагани"? Їх знищити, то напевно складніше та не так ефектно...
показати весь коментар
10.10.2025 19:55 Відповісти
Так у тебе є шанс допомогти мешканцям Запоріжжя.
Чо му ти ще на дивані?
Мені не дзеркаль, 30 місяців за які я отримав УБД.
показати весь коментар
10.10.2025 20:03 Відповісти
Лікую війсковослужбовців. Питання при диван, ще будуть?
показати весь коментар
10.10.2025 20:19 Відповісти
Захисники України, усіма силами боронять Україну!!
А ота трійця, стефанчук-зеленський-свириденко, лише «світить та гріє» Українців своїми відосиками та пустопорожніми балачками про «потрійний захист» паливно-енергетичного комплексу, водопостачання, життєзабезпечення населення!!! Гроші Українців, на це все, з 2019року, безкарно «знаємили»….!!!!
показати весь коментар
10.10.2025 19:55 Відповісти
стефанчук-зеленський-свириденко? А де шмигалі поділися?
показати весь коментар
10.10.2025 19:58 Відповісти
Красунчеки.
показати весь коментар
10.10.2025 20:01 Відповісти
Операція вражає але не розумію що за часи настали тільки но зробили і вже розкривають деталі операції.Біжать попереду паравоза.Хай би кацапи гадали,рішали ті ребуси та шаради,щоб у них мізки кипіли.Таким чином деяка кількість штату,можливо,буде відтягнута від других головоломок.
показати весь коментар
10.10.2025 20:05 Відповісти
А коли впаде міст. Чого чекаємо ?
показати весь коментар
10.10.2025 20:09 Відповісти
 
 