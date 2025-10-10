Унікальна спецоперація: морські дрони Lasar’s Group вивели з ладу три російські РЛС у Криму. ВIДЕО
Знищили три російські РЛС на 100 млн доларів — унікальна операція в окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на першого віцепрем'єр-міністра – міністра із цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Засновник підрозділу Lasar’s Group НГУ Павло Єлізаров розкрив деталі унікальної операції в окупованому Криму. Спільно із 73 Морським центром спеціальних операцій вони знищили комплекс із трьох російських РЛС "Небо-М" вартістю 100 мільйонів доларів", - ідеться в повідомленні.
Росіяни заявляють, що "Небо-М" — найсучасніша радіолокаційна станція, яка ідентифікує навіть стелс-літаки F-22 та F-35. Однак ідентифікувати українські дрони вона не змогла.
Зазначається, що українські воїни отримали супутникові дані з позиціями російських баз із РЛС, а потім використали морські дрони як носії важких бомберів для завдавання високоточних ударів. Одна атака — і три ключові РЛС з "гордості російського ППО" перетворилися на брухт.
"Спільно з військовими масштабуємо інновації, щоб ефективно знищувати окупантів, де б вони не були", - наголосив Федоров.
Новофедорівка,
Кача,
Феодосія,
А краще було би - кримський місток!
Чо му ти ще на дивані?
Мені не дзеркаль, 30 місяців за які я отримав УБД.
А ота трійця, стефанчук-зеленський-свириденко, лише «світить та гріє» Українців своїми відосиками та пустопорожніми балачками про «потрійний захист» паливно-енергетичного комплексу, водопостачання, життєзабезпечення населення!!! Гроші Українців, на це все, з 2019року, безкарно «знаємили»….!!!!