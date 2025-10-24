Понад 1,5 тисячі жінок служать у лавах ГУР, - Буданов

Станом на сьогодні у лавах Головного управління розвідки Міноборони України служать понад півтори тисячі жінок.

Про це очільник ГУР Кирило Буданов повідомив у відеозверненні, яке опублікував Український жіночий конгрес, передає Цензор.НЕТ.

Кількість жінок у ГУР зростає

"В умовах безпрецедентних викликів у нашій історії українські жінки беруть на себе відповідальність та лідерство в абсолютно різних сферах, і національна безпека – не виняток. Я з гордістю промовляю, що в лавах Головного управління розвідки служать понад півтори тисячі жінок, і їхня кількість постійно зростає", - заявив Буданов.

Завдання жінок-розвідниць

Він наголосив, що жінки-розвідниці в оперативних чи бойових підрозділах ГУР "демонструють приголомшливі результати роботи, досягають професійних вершин".

"Тотем нашої організації – сова з гострим мечем. Це мудра, смілива й озброєна жінка, безжальна до ворогів. Дякую усім жінкам, хто на своєму місці творить майбутнє України ― вільної країни рівних можливостей", - резюмував керівник ГУР.

